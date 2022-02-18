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Російського пропагандиста Кисельова внесено до переліку загрозливих нацбезпеці осіб – Мінкульт

Ведучий російського державного телебачення Дмитро Кисельов відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями

Міністерство культури та інформаційної політики внесло російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, повідомляє у п’ятницю пресслужба відомства.

Повідомляється, що наказ підготовлений на виконання рішення РНБО.

Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, – 209 прізвищ.

Ведучий російського державного телебачення Дмитро Кисельов відомий своїми, у тому числі, антиукраїнськими висловлюваннями перебуває під санкціями Заходу.

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