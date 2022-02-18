Російського пропагандиста Кисельова внесено до переліку загрозливих нацбезпеці осіб – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики внесло російського пропагандиста та журналіста Дмитра Кисельова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, повідомляє у п’ятницю пресслужба відомства.

Повідомляється, що наказ підготовлений на виконання рішення РНБО.

Наразі у переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, – 209 прізвищ.

Ведучий російського державного телебачення Дмитро Кисельов відомий своїми, у тому числі, антиукраїнськими висловлюваннями перебуває під санкціями Заходу.