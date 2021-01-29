Список «загрозливих нацбезпеці» України поповнився п’ятьма росіянами – Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики 29 січня повідомило про внесення до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, п’ятьох громадян Росії.

«18 січня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера та Марка Тишмана. Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено до переліку. Процедура здійснюється автоматично», – йдеться в повідомленні відомства.

25 січня Мінкульт повідомляв про внесення до цього списку росіянок Юлії Глєбової (псевдо Юлія Беретта – ред.) та Альони Апіної.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Нині у переліку, який почали складати у 2015 році, зазначені 164 особи.