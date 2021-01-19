Кіркорову заборонили в’їзд до Литви за підтримку окупації Криму

Влада Литви заборонила на п’ять років в’їзд в країну російському співаку Філіпу Кіркорову. Його внесли до списку небажаних в Литві осіб.

Напередодні внести Кіркорова в цей список запропонував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Він вказав, що співак, який є громадянином Росії та Болгарії, «своїми багаторазовими відвідуваннями Криму свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Росії», а його участь в концертах в Криму «істотно шкодить національній безпеці Литви».

Ландсбергіс пообіцяв, що МЗС буде систематично давати оцінку особам, яких Росія використовує «для просування своєї зовнішньої політики».

Очільниця міністерства внутрішніх справ Агне Білотайте, коментуючи заборону на в’їзд Кіркорову, також зазначила, що «виконавців, які публічно виправдовують окупацію Криму, не слід терпіти в жодній демократичній державі».

Заборона на в’їзд до Литви для Кіркорова набула чинності з 19 січня.

Станом на 22 грудня 2020 року, у оприлюдненому Міністерством культури та інформполітики України переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, Кіркорова не було.