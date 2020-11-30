Ведучій російського телеканалу «РБК» заборонили в’їзд в Україну

Українські прикордонники заборонили в’їзд на три роки громадянці Молдови, ведучій російського телеканалу «РБК». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Журналістку зупинили 29 листопада на Вінничині.

«Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії. Український кордон вона перетинала в пункті пропуску «Могилів-Подільський». Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим», – мовиться у повідомленні.

Як встановили прикордонники, у 2018 році журналістка порушила правила відвідування окупованого Криму.

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що зафіксувала з початку року майже 7 тисяч порушень перетину лінії розмежування з окупованою частиною Донбасу та адмінкордону з окупованим Кримом.

ДПСУ нагадує, що в’їзд на тимчасово окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти.