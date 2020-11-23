ДПСУ зафіксувала майже 7 тисяч порушень в’їзду та виїзду з окупованих територій

Прикордонники зафіксували майже 7 тисяч порушень перетину лінії розмежування з окупованою частиною Донбасу та адмінкордону з окупованим Кримом, повідомляє Державна прикордонна служба 23 листопада.

«У більшості випадків відносно осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, крім того, стосовно іноземців приймається рішення про відмову в пропуску в Україну та проставляється заборона на в’їзд в нашу країну», – повідомляє пресслужба ДПСУ.

Одним із останніх прикладів такої заборони є недопуск на територію України російського режисера, який прибув до аеропорту «Бориспіль» зі Стамбула вчора, 22 листопада.

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«Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Враховуючи усі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону, на три роки заборонили йому в’їзд в Україну та зворотним рейсом повернули назад», – зазначають у відомстві.

Держприкордонслужба нагадує, що в’їзд на тимчасово окуповані території та виїзд із них має відбуватися лише через визначені контрольні пункти.

19 листопада прикордонники також заборонили в’їзд в Україну російському актору Кирилу Гребенщикову через незаконне відвідування анексованого Росією Криму.