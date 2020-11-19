Українська делегація пропонує скликати позачергові засідання ТКГ для розблокування КПВВ й обміну

Українська делегація в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі закликає Росію інтенсифікувати роботу ТКГ, зокрема в безпековому, політичному і гуманітарному напрямках.

«Ми пропонуємо скликати позачергові засідання робочої підгрупи ТКГ із безпекових питань, робочої підгрупи ТКГ із політичних питань і робочої підгрупи ТКГ із гуманітарних питань і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 задля прискорення розгляду питань, що вже впродовж багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і задля ухвалення Тристоронньою контактною групою відповідних рішень. Зокрема, питань розблокування роботи КПВВ та обміну особами, що взаємно утримуються», – йдеться в повідомленні делегації у фейсбуці.

«Сподіваємося на розуміння російською стороною ступеня відповідальності за зрив міжнародних домовленостей на вищому рівні, досягнутих 09.12.2019 в Парижі», – заявили в українській делегації.

Раніше голова української делегації Леонід Кравчук закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що «стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій».

В українській делегації також висловлювали впевненість у тому, що питання пропуску людей на КПВВ на лінії розмежування з боку підтримуваних Росією бойовиків вдасться вирішити.

Україна відкрила рух на КПВВ 10 листопада. З українського боку на Донбасі наразі функціонують сім КПВВ зі щодобовим режимом роботи з 8:00 до 16:00. У межах Донецької області: «Гнутове», «Новотроїцьке», «Мар’їнка», «Майорське», у межах Луганської області – «Станиця Луганська», «Щастя» і «Золоте».

Українські прикордонники неодноразово заявляли про блокування руху через деякі КПВВ з боку бойовиків.