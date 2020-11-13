Україна востаннє пробує домовитись із Росією? Тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Розпочата минулого тижня битва «планів дій» між Україною та Росією для реанімації Мінських перемовин по Донбасу закінчилася російським демаршем. Утім, голова української делегації в Мінську Леонід Кравчук продовжує розповідати про українське бачення миру на Донбасі. Чи може це означати кінець «Мінська» для України, і який план «Б» є у Києва по Донбасу – ми спитали у віце-прем'єра Олексія Рєзнікова (раніше він припускав, що Зеленський має вирішити питання війни на Донбасі до 9 грудня).

10 листопада Україна раптово відкрила всі КПВВ між окупованою та вільною частинами Донбасу разом із двома новими пунктами пропуску «Щастя» та «Золоте» в Луганській області. Угруповання «ЛДНР» і тут не відповіли взаємністю – людей, які попрямували на непідконтрольну територію, просто завертали (хоча Україна і сподівається, що це скоро зміниться). В цьому ефірі ми розбираємось – чому штаб ООС вирішив відкрити пункти пропуску під час «другої хвилі» ковіду, чи небезпечні жителі ОРДЛО для решти України – та чому бойовики вперто не впускають/випускають людей.

Ще одне сподівання України на перемовинах в Мінську – на обмін полоненими с угрупованнями «ЛДНР» до кінця цього року. Іще в середині жовтня Київ передав Росії у Мінську список із приблизно ста осіб, яких хотів би отримати. З «того боку» – тиша. В ефірі ми розбираємось, чому нібито розблокований при Зеленському процес взаємного звільнення утримуваними особами з Росією тепер застопорився.

Тим часом на окупованій території через відрізаність від українських соціальних виплат та закриття підприємств набирає обертів економічна стагнація. Одна із її ознак – затоплення шахт на окупованому Донбасі – б'є по екології підконтрольного Україні Торецька. Розбираємося, як Росія отруює Донбас, та як цьому зарадити.

Жителі прифронтових Гранітного, Мирного та Виноградного Донецької області за кошти міжнародних організації створили новітні громадські простори. Чому вони орієнтовані, передусім, на жінок?

Як склалася доля мешканців 17-го будинку у Східному кварталі Лисичанська, які через обстріл з боку Росії 23 липня 2014-го року опинилися на вулиці «в одних шортах»?

На Донбасі знову знімають кіно про післявоєнне примирення – цього разу у «космічних пейзажах» поблизу Слов'янська.

Підконтрольна Україні частина Донецького регіону, як і решта України, готується до «темної зими», яку нам обіцяє пандемія коронавірусу. Прикидуємо на прикладі Краматорська, де можуть бути розгорнуті шпиталі для інфікованих, коли місця в лікарнях закінчаться.

Наостанок – прогуляйтеся в'янучим, але все ще неймовірно красивим Донецьком у період бабиного літа.

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