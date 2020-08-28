«Час не лікує»: родичі загиблих на Донбасі вимагали покарати винних – фоторепортаж

У Києві 28 серпня біля посольство Російської Федерації відбулась акція «Час не лікує», на яку вийшло більше 100 матерів, дружин та дітей українських військових, які загинули внаслідок російської агресії на Донбасі. Вони тримали в руках портрети загиблих чоловіків та батьків.

До паркану посольства учасники акції прикріпили старі кросівки зі слідами «крові», а також пожовклі соняшники – як ті, серед яких гинули українські військові, як нагадування про злочин Російської Федерації.

Після завершення мітингу біля посольства Росії, акція продовжилась біля будівлі Офісу Президента. Учасники акції вимагали покарання винних у загибелі українських військових і добровольців. Зокрема, матері та дружини закликали президента Володимира Зеленського зустрітися з ними, а також розсекретити документи щодо подій в Іловайську, Дебальцевому і Слов'янську.

На думку учасників акції, винними у масовій загибелі українських бійців в двох «котлах» на Донбасі є не тільки російські війська та їхні найманці, а й колишнє військове керівництво ЗСУ.