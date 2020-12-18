Росія реформує «ДНР», «Юнком» загрожує Україні: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Мінські переговори агонізують: 16 грудня на засідання Тристоронньої контактної групи не з'явився голова російської делегації Борис Гризлов, а «представники ОРЛО» від Росії влаштували істерику з матами . Росія продовжує ігнорувати всі пропозиції Києва – відкрити старі та нові КПВВ в Щасті та Золотому, узгодити нові ділянки для розмінування і розведення, й найголовніше – до кінця року обмінятися полоненими. За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, на окупованій частині Донбасу лишається 241 заручник , 11 з них, котрі у найважчому стані, Україна пропонувала звільнити у першу чергу.

Серед них – Олена Пех, яку бойовики схопили під час відвідин нею розбитої інсультом матері в окупованій Горлівці, відвезли до окупованого Донецька, де катували та приговорили до 13-ти років тюрми за «держзраду» угрупованню «ДНР». В Олени, яка має діагноз «епілепісія», через тортури відмовили ноги, і вона, за словами доньки, вже намагалася скоїти самогубство. Такі жахіття на окупованій території давно вже стали нормою .

Під час щорічної прес-конференції російський президент Володимир Путін пояснив «глухоту» Росії до українських пропозиції в Мінську : мовляв, Володимир Зеленський марно намагається переглянути Мінські домовленості, адже «ці угоди затверджені в ООН» (нагадаємо, в Мінську Росія під будь-якими приводами блокує всі мирні ініціативи Києва, наполягаючи на його прямих переговорах із підконтрольними їй же угрупованнями). Більше того – Путін пообіцяв «збільшувати підтримку» угруповань «ЛДНР» (дарма, що це «внутрішньоукраїнський конфлікт»). Почитайте, чим іще запам'яталося це дійство за участі російського лідера і переважно «ручних» ЗМІ.

Тим часом самі підконтрольні Росії угруповання на Донбасі переживають черговий напад «державного будівництва»: Москва остаточно перетворила власний 1-й армійський корпус, що керується із Ростова, на «Народну міліцію» (нагадаємо, саме таке формулювання присутнє в Мінських домовленостях), створила її «управління» із правом «укладати міжнародні договори». Чи означає це, що бойовики офіційно запросять російську армію на Донбас (як у Придністров'ї) – та коли вони мобілізують все чоловіче населення регіону – аналізуємо в ефірі.

Варварське затоплення шахт на окупованій частині Донбасу може загрожувати шахтам і містам на підконтрольній частині України (вони пов'язані підземними водами). Експерт із затоплення шахт пояснює , чого чекати Україні від «Юнкому» під Єнакієвим (шахти, де в 1979-му було проведено підземний ядерний вибух, і яка зараз опинилася під водою), коли на Донбасі може просісти ґрунт – та що з усім цим робити.

Через шість років розгляду Офіс прокурору Міжнародного кримінального суду в Гаазі підтвердив, що конфлікт на Донбасі та анексія Криму підпадає під їхню юрисдикцію. Розповідаємо зрозумілою мовою , що це за суд, скільки може тривати слідство і чи може сам Путін опинитися на лаві підсудних, де Україна вже судиться із Росією і з яких приводів, а також – до чого варто приготуватися Україні, якщо МКС всерйоз візьметься за розслідування війни на Донбасі.

Наостанок – наші вправи в «альтернативній історії»: ми поговорили про те, яким був би Донбас (який тепер асоціюється у масовій свідомості із Ринатом Ахметовим та Віктором Януковичем), якби 1996-го року не вбили Євгена Щербаня – на той час топ-бізнесмена з Донецька, для якого український патріотизм був не просто словами.

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