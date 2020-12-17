«Донбас підтримували і будемо підтримувати» – Путін звинуватив Київ у браку політичної волі для врегулювання ситуації на сході України

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нинішній українській владі, як і попередній, бракує політичної волі, щоб врегулювати ситуацію на сході України.

На щорічній пресконференції на запитання, як він бачить перспективи врегулювання на Донбасі і взаємин Росії і України російський президент сказав, що «це значною мірою залежить від української влади».

«Всі лідери, в тому числі Володимир Зеленський приходили під гаслами врегулювання і відновлення. Але нічого у них не виходить. Починають озиратися на крайні націоналістичні сили. І нічого не виходить, не вистачає політичної волі. Нічого не зроблено в плані політичного врегулювання. Звучать заяви, що не вони збираються виконувати Мінські угоди, ставлять питання про перегляди. Але ці угоди затверджені в ООН, тому переглянути їх не можна. Врегулювання неминуче, питання коли», – сказав Путін.

Володимир Путін додав: «Донбас підтримували і будемо підтримувати, і навіть будемо збільшувати його підтримку».

Президент Росії Володимир Путін дає сьогодні свою традиційну щорічну пресконференцію. Цьогоріч Путін не сидить в залі перед сотнями кореспондентів, а відповідає на запитання через відеоконференцію зі своєї резиденції під Москвою.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.