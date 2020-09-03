У ООН повідомили про кількість жертв бойових дій на Донбасі

Управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода порахувало загальне число жертв бойових дій на Донбасі з 14 квітня 2014-го до 31 липня 2020 року.

«УВКПЛ оцінює загальну кількість жертв (жертвами ООН називає і загиблих, і поранених – ред.), пов’язаних з конфліктом в Україні (з 14 квітня 2014 року до 31 липня 2020 року), у 42 000-44 000: 13 100–13 300 убитих (не менше ніж 3 367 цивільних осіб, у тому числі 298 загиблих на борту рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» 17 липня 2014 року; приблизно 4 150 українських військових і приблизно 5 700 членів озброєних угруповань); і 29 500–33 500 поранених (7 000–9 000 цивільних осіб, 9 700–10 700 українських військовослужбовців і 12 700-13 700 членів збройних формувань)», – повідомили в Управлінні верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит Радіо Свобода.

За даними ООН, за весь період конфлікту жертви серед цивільних осіб становлять близько 25–26 відсотків від загальної кількості пов’язаних з конфліктом смертей. Така ж статистика з пораненнями.

«Однак слід зазначити, що ця пропорція істотно змінилася з роками: з 33–34 відсотків у 2014 році (один мирний житель убитий на двох українських солдатів або членів збройних формувань) до 4–5 відсотків у 2019–2020 роках: один випадок загибелі мирного жителя… на 20–22 загиблих українських військових або членів збройних угруповань у результаті обстрілів, вогню зі стрілецької зброї і інцидентів, пов’язаних з мінами», – повідомили у ООН.

Як зазначили в ООН, до статистики смертей військових віднесли і випадки, не пов’язані безпосередньо з воєнними діями, зокрема загиблих внаслідок ДТП у зоні бойових дій, необережного поводження зі зброєю, хвороби під час служби, вбивств та самогубств. Ці випадки складають близько 30 відсотків від загальної кількості.

Повідомляється також, що у 2019–2020 роках до 40 відсотків смертей військових у зоні конфлікту були наслідком хвороб, вбивств, самогубств, дорожніх інцидентів та інших причин, не пов’язаних з боями.

Бойові дії на сході України розпочалися після того, як Росія незаконно анексувала Крим, а підтримані нею проросійські бойовики почали захоплювати державні установи та штурмувати військові частини на Донбасі.

Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. На Росію ЄС, США й інші країни наклали економічні й політичні санкції.

Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати «хіба що російські добровольці».

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.