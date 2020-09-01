Заяви Фокіна по Донбасу – Зеленський ні при чому?

Особиста думка Вітольда Фокіна, яка не відображає офіційної позиції української делегації на Мінських переговорах... Продовження боягузливої політики як Зеленського, так і Порошенка... Фокін щиро висловив погляд «радянської» людини, але казати можна що завгодно, головне – не підписувати на переговорах документів... Так опитані Радіо Свобода експерти прокоментували твердження першого заступника голови делегації України в ТКГ Вітольда Фокіна щодо загальної амністії і «особливого статусу» для всього Донбасу.

«…Треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу… І з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів…» Про це «Страна.уа» заявив 29 серпня 1-й заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін.

«Чи готові ви під час поїздки на непідконтрольну частину Донбасу проводити переговори з керівниками невизнаних «республік» (формулювання журналіста «Страны» - ред.) – «ДНР» і «ЛНР»? Відповідь Фокіна мовою оригіналу: «Пока нет, но если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады, за мной дело не станет». Фокін стверджував, що він готовий їхати на непідконтрольний Донбас (за наявності конкретних гарантій безпеки) разом із Леонідом Кравчуком.

Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації

Володимир Зеленський, указом якого Фокіна призначено до української делегації у ТКГ, наразі не прокоментував такі твердження. Поки що мовчить і глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук. Натомість керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що «окремі коментарі» Фокіна «не відображають офіційної позиції України… Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України», – переконував Єрмак.

Про те, що Фокін висловив свою особисту думку, яка не є офіційною позицією влади або в цілому керівництва ТКГ, стверджував і голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Критика деякими можновладцями заяв Фокіна щодо амністії бойовикам і «особливого статусу» для всього Донбасу не привела до відкликання експрем’єра України із ТКГ. Саме такого кроку вимагають критики чинної влади і президента. Зокрема, екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії попередника Зеленського на Банковій – Петра Порошенка – «Європейська солідарність».

Турчинов назвав заяву Фокіна «переходом довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягуванням антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна».

Питання не до Фокіна

Із тим, що Вітольд Фокін висловив свою особисту думку, погодився у коментарі Радіо Свобода представник Донецької області у ТКГ Сергій Гармаш. Але він не виключає, що таким чином від влади надсилають різні сигнали різним прошаркам суспільства, у тому числі на Донбасі, у тому числі і по той бік фронту. Не можна виключати також того, що слова Фокіна – спроба привчити суспільство до певних тез – як саме можна припинити війну на Донбасі?

«Запускають, скажімо так, певні меседжі у громадську думку. Щоб ми таки чи інакше на них реагували. І влада дивиться – як ми на них реагуємо? Чи готове українське суспільство прийняти тут чи іншу ідею?» – не виключає Сергій Гармаш.

Не Зеленський же, я думаю, сидів і скажімо так, розкидав карти – кого ввести до делегації?

Він додає: тут питання можуть бути не до Фокіна, а до того, хто ввів такого переговірника до переговорної групи, вивів в інфопростір України і за її межами та дозволив озвучувати такі сигнали.

– А чи не є це відповідальністю президента України Володимира Зеленського?

– Сергій Гармаш: Не Зеленський же, я думаю, сидів і скажімо так, розкидав карти – кого ввести до делегації? Думаю, що хтось привів його (Фокіна – ред.) до Зеленського або підказав цю ідею.

– Це був Андрій Єрмак?

– Сергій Гармаш: Я не знаю – я ж не був у цей час у кабінеті президента Зеленського.

Головне – не підписувати документів

При цьому Сергій Гармаш не сумнівається у щирості Вітольда Фокіна – людини, яка більшу частину життя прожила в СРСР. Людини, яка, за оціночним судженням Гармаша, вважає війну на Донбасі внутрішнім конфліктом і за такою логікою Росія є не агресором, а захисником народу Донбасу.

«Він абсолютно щирий. Я не вірю, що він виконує чиєсь замовлення, розігрує якісь сценарії. Фокін так само має право на свою думку, як і я. Ми висловлюємо свої позиції публічно. Але вони ж не лунають під час переговорів. Як каже Леонід Макарович Кравчук, казати можна що завгодно, головне – не підписувати документів», – вважає Сергій Гармаш.

«Жодної різниці між Зеленським і Порошенком»

Натомість волонтер Юрій Касьянов, який за понад 6 років війни на Донбасі багато разів бував на фронті, вважає слова Фокіна саме справжньою позицією нинішньої української влади на чолі із Володимиром Зеленським. І не тільки чинної, додає Касьянов у коментарі Радіо Свобода, а й попередньої на чолі із Петром Порошенком.

Вибачте, хлопці, саме ви призначили туди таку людину!

«Це (заява Фокіна – ред.) – продовження боягузливої політики українського керівництва – і нинішнього, і попереднього, яке підписало такі Мінські угоди – перші й другі. Я не роблю жодної різниці між Зеленським і Порошенком. Це (заява Фокіна – ред.) – пробна куля. Вони беруть оцього Фокіна – можливо, людину з постімперським поглядами, можливо такого собі «гомо совєтікуса», можливо ще якось його охарактеризувати», – полясгює свою позицію Касьянов.

«Але головне – не Фокін. Головне – він висловлює позицію «адміністрації» президента Зеленського. Тест був у тому – проковтне чи ні це українське суспільство? Зрештою цю позицію суспільство відкидає. От тоді і з’являється заява Єрмака із критикою Фокіна. Вибачте, хлопці, саме ви призначили туди таку людину! І саме ви несете повну, абсолютну відповідальність за цю людину. Зрештою він (Фокін – ред.) жодного слова не скаже проти позиції Зеленського і тих, хто за ним стоїть. Я взагалі впевнений, що Зеленський не має жодної своєї позиції, крім «Давайте перестанем стрелять». Людини гинуть на війні на Донбасі за цінності незалежної держави, щоб їхні діти вільно жили у вільній країні. Якщо цього не розумує пан Фокін і нинішнє керівництво України, тим гірше для них. Бо такі погляди – це далеко не вся Україна. Значно більше людей готові відстоювати Україну – ми бачили це, зокрема, на марші ветеранів у Києві під час Дня Незалежності. Ми знаємо, скільки людей вже загинули за Україну і скільки готові це зробити. Тому такі «думки» не пройдуть», – впевнений Юрій Касьянов.

«Подивіться на російську делегацію – там також протилежні погляди»

Зі свого боку, журналіст, дончанин Олексій Мацука вважає заяву Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всієї території Донбасу дивною, заангажованою і необережною.

І те, що в членів української делегації на Мінських переговорах такі різні погляди (маються на увазі Фокін і той же Сергій Гармаш або ще один представник Донеччини у ТКГ Денис Казанський) – це нестандартна ситуація, каже Мацука у коментарі Радіо Свобода. Хоча у російських представників, які брали участь у Мінських переговорах, теж не одностайна позиція, стверджує журналіст.

«Подивіться на російську делегацію – там також протилежні погляди. Це виявляється в тому, що немає одностайності – надавати особливий статус ОРДЛО у складі України чи інтегрувати їх до Російської Федерації або зробити «незалежними». І бачили, що Козак (Дмитро Козак, російський переговірник по Донбасу, заступник глави адміністрації президента Росії Путіна – ред.) має певну ідеологічну конфронтацію із Сурковим (Владислав Сурков, колишній помічник Путіна, колишній «куратор» Донбасу – ред.) Так само і в нашій делегації є певні нестиковки щодо риторики. Але у нас ця ситуація прозора. І я думаю, що окремі заяви, як правильно сказано на сайті президента Зеленського, лише мають статус окремих заяв», – вважає Олексій Мацука.

Він додає: Зеленський більше спирається на думки Леоніда Кучми (колишнього глави української делегації у ТКГ) і Леоніда Кравчука щодо політики стосовно Росії й Мінських переговорів.

Сам Вітольд Фокін так прокоментував і своє інтерв’ю «Страна.уа», і реакцію на нього: «Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни скаженіють, значить мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком», – сказав Фокін «5 каналу».

А міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає висловлювання Фокіна «Страна.уа» «провокативними і спекулятивними», повідомила пресслужба МВС.

«Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам’ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат», – наголосив, за даними повідомлення, глава МВС.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, зі свого боку, зазначив: «Повна амністія»: є воєнний злочин, який у жодній державі світу не підлягає амністії. Це реалії, з якими стикався світ уже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом».