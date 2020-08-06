Штаб ООС 11 днів поспіль не повідомляє про втрати на Донбасі

Штаб української воєнної Операції об’єднаних сил 11 днів поспіль не повідомляє про поранених і загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі.

Водночас в ООС звинувачують контрольовані Росією сили в одному порушенні режиму припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 5 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.