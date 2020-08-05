Ситуація на Донбасі: бойовики стріляли одного разу, втрат немає – штаб ООС

Українські військові на Донбасі з початку доби 5 серпня не мають втрат і не відкривали вогонь, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили стріляли з гранатомета поблизу населеного пункту Шуми.

«На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали», – ідеться у вечірньому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» не інформували про бойові дії 5 серпня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.