На Донбасі набрало чинності нове «повне та всеосяжне припинення вогню»

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Президент України Володимир Зеленський 26 липня зателефонував російському лідерові Володимиру Путіну. Українська сторона повідомила, що «Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі».

«Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, Президент Російської Федерації підтримав цю домовленість», – ідеться в повідомленні офіційного сайту президента України.

Російська сторона відзначає, що глави держав детально обговорили «різні аспекти врегулювання внутрішньоукраїнської кризи» (так влада Росії називає бойові дії на Донбасі, свою участь у яких заперечує – ред.).

Пресцентр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє, що 27 липня о 12:00 у місті Часів Яр Донецької області відбудеться брифінг командувача об’єднаних сил Сергія Наєва «з метою об’єктивного інформування суспільства щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року».

26 липня пресцентр штабу ООС оприлюднив заяву, в якій ідеться про право українських військових відповідати на провокації російських гібридних сил на Донбасі.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.