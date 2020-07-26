У штабі ООС анонсують брифінг про перші результати «повного та всеосяжного припинення вогню» на Донбасі

Пресцентр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє, що 27 липня о 12:00 у місті Часів Яр Донецької області відбудеться брифінг командувача об’єднаних сил Сергія Наєва «з метою об’єктивного інформування суспільства щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року».

26 липня пресцентр штабу ООС оприлюднив заяву, в якій ідеться про право українських військових відповідати на провокації російських гібридних сил на Донбасі.

«Заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців у разі порушення домовленостей противником діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України у разі не лише наступальних, але й провокативних дій збройних формувань РФ, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви», – вказано в заяві.

Раніше 26 липня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву головнокомандувач Збройних сил України Руслана Хомчака про те, що він «задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування».

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Вранці 26 липня штаб ООС повідомив, що підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до «повного та всеосяжного режиму припинення вогню», яке має набути чинності 27 липня 2020 року.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.