Хомчак «задоволений» підготовкою до припинення вогню

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак прокометував підготовку до запланованого припинення вогню уздовж лінії розмежування. Про це йдеться в його заяві, яку оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ 26 липня.

За повідомленням, Хомчак два дні перебуває в районі проведення Операції Об’єднаних сил. Він підкреслив, що припинення вогню не забороняє військовим діяти у відповідь в разі порушення перемир’я гібридними російськими силами.

«Задоволений ходом підготовки до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування. Ще раз наголошую на тому, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм міжнародного права та національного законодавства України», – заявляє Хомчак.

Головнокомандувач також закликав «не піддаватися керованим провокаціям, гібридним проявам паніки, зберігати спокій та об’єднуватися довкола свого війська та своїх захисників».

«Сподіваюсь, що дана наймасштабніша фундаментальна спроба забезпечити глобальне перемир’я дасть можливість нашим політикам та дипломатам, зміцнюючи обороноздатність держави», – йдеться в заяві голови Генерального штабу.

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Вранці 26 липня штаб ООС повідомив, що підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до «повного та всеосяжного режиму припинення вогню», яке має набути чинності 27 липня 2020 року.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.