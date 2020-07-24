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24 липня 2020, Київ 21:11
Донбас.Реалії

Після воєнного злочину – обіцянки перемир’я: тиждень на Донбасі

Український солдат в окопі на передовій позиції української армії під Золотим-4

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Через 8 днів після розстрілу групи українських військових під Зайцевим російські гібридні сили передали Україні тіло третього вбитого – 40-річного сержанта-розвідника Ярослава Журавля. Саме його, пораненого, бойовики не дали побратимам евакуювати з полю бою. У перші дні він намагався самотужки надати собі допомогу, але, ймовірно, помер від поранень прямо на полі бою.

Ярослав Журавель
Ярослав Журавель

На цей момент в Києві вже прощалися із військовим медиком, громадянином Естонії Миколою Іліним. Його побратими пояснили нам, чому цей білорус і власник естонського паспорту зголосився рятувати українського військового, незважаючи на вже очевидний вогонь бойовиків.

Прапори України, Білорусі та Естонії на труні медика Миколи Іліна
Прапори України, Білорусі та Естонії на труні медика Миколи Іліна

Чому атака під Зайцевим – безпрецедентна та має ознаки воєнного злочину? Тут ми розбираємо, чому вбивство бійців ЗСУ у білих шоломах 13 липня – в одному ряду із трагедією під Іловайськом та обороною Донецького аеропорту.

Парламент перекроїв карту районів України, що торкнулось навіть окупованих частин Донецької й Луганської областей: відтепер на Донбасі їх 16 замість 36. Чи вплине це на рядових жителів Донбасу, навіщо Київ створив мікроскопічний Волноваський район і чи вписується це у обіцяну реформу адмінустрою України – пояснюємо в ефірі.

Наприкінці робочого тижня українська влада оголосила про те, що їй вдалося домовитися у Мінську про перемир’я на Донбасі з понеділка, 27 липня. Пізніше в ОБСЄ пояснили, як вони цього разу (тишу на Донбасі оголошували уже разів 15) збираються контролювати ЗСУ та «озброєні формування ОРДЛО» на лінії дотику: зокрема, передбачається створення «координаційного механізму з реагування» за сприяння Спільного центру із контролю та координації (СЦКК), в якому, нагадаємо, з 2017-го нема представників Росії. Утім, бойовики продовжують будувати укріплення навіть у ділянках розведення, а експерти наголошують на незмінності позиції Росії щодо Донбасу.

На Донбасі – знову проблеми із водою по обидва боки від лінії розмежування через обстріли багатостраждального каналу «Сіверський Донець – Донбас». Міста перейшли на резервні (не всюди якісні) джерела води, а президенти України та Швейцарії привезли в регіон засоби для знезараження води. Утім, експерти наголошують, що час вже будувати інші канали, адже обстріли продовжуватимуться.

Президенти України і Швейцарії поблизу Слов’янська/p>

Насамкінець – ​дослідження нашого кореспондента про мілітарні навчальні заклади в окупованому Донецьку: чи впливає на дітей мантра бойовиків про «хунту і прадідів» і що із ними робити Україні? Все це відбувається у той час, коли на підконтрольній Києву частині Донбасу діти встановлюють загальноукраїнські рекорди на ЗНО. Вам цікаво, із яких предметів?

Дякуємо, що залишаєтесь з нами.

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