Після воєнного злочину – обіцянки перемир’я: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії.

Через 8 днів після розстрілу групи українських військових під Зайцевим російські гібридні сили передали Україні тіло третього вбитого – 40-річного сержанта-розвідника Ярослава Журавля. Саме його, пораненого, бойовики не дали побратимам евакуювати з полю бою. У перші дні він намагався самотужки надати собі допомогу, але, ймовірно, помер від поранень прямо на полі бою.

На цей момент в Києві вже прощалися із військовим медиком, громадянином Естонії Миколою Іліним. Його побратими пояснили нам, чому цей білорус і власник естонського паспорту зголосився рятувати українського військового, незважаючи на вже очевидний вогонь бойовиків.

Чому атака під Зайцевим – безпрецедентна та має ознаки воєнного злочину? Тут ми розбираємо, чому вбивство бійців ЗСУ у білих шоломах 13 липня – в одному ряду із трагедією під Іловайськом та обороною Донецького аеропорту.

Парламент перекроїв карту районів України, що торкнулось навіть окупованих частин Донецької й Луганської областей: відтепер на Донбасі їх 16 замість 36. Чи вплине це на рядових жителів Донбасу, навіщо Київ створив мікроскопічний Волноваський район і чи вписується це у обіцяну реформу адмінустрою України – пояснюємо в ефірі.

Наприкінці робочого тижня українська влада оголосила про те, що їй вдалося домовитися у Мінську про перемир’я на Донбасі з понеділка, 27 липня. Пізніше в ОБСЄ пояснили, як вони цього разу (тишу на Донбасі оголошували уже разів 15) збираються контролювати ЗСУ та «озброєні формування ОРДЛО» на лінії дотику: зокрема, передбачається створення «координаційного механізму з реагування» за сприяння Спільного центру із контролю та координації (СЦКК), в якому, нагадаємо, з 2017-го нема представників Росії. Утім, бойовики продовжують будувати укріплення навіть у ділянках розведення, а експерти наголошують на незмінності позиції Росії щодо Донбасу.

На Донбасі – знову проблеми із водою по обидва боки від лінії розмежування через обстріли багатостраждального каналу «Сіверський Донець – Донбас». Міста перейшли на резервні (не всюди якісні) джерела води, а президенти України та Швейцарії привезли в регіон засоби для знезараження води. Утім, експерти наголошують, що час вже будувати інші канали, адже обстріли продовжуватимуться.

Президенти України і Швейцарії поблизу Слов’янська/p>

Насамкінець – ​дослідження нашого кореспондента про мілітарні навчальні заклади в окупованому Донецьку: чи впливає на дітей мантра бойовиків про «хунту і прадідів» і що із ними робити Україні? Все це відбувається у той час, коли на підконтрольній Києву частині Донбасу діти встановлюють загальноукраїнські рекорди на ЗНО. Вам цікаво, із яких предметів?

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