Загинув від поранень, бо не дали евакуювати. Історія третього загиблого під Зайцевим – Ярослава Журавля

Як повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов, третім загиблим під Зайцевим 13 липня виявися 40-річний сержант-розвідник Ярослав Журавель. Його тіло російські гібридні сили передали українським бійцям у вівторок, 21 липня. Журавель – саме та людина, яка на оприлюднених відео з коптера надає собі допомогу. Він був живий, але помер, так і не евакуйований з поля бою.

Сержант був у групі з саперів та представників СЦКК, які, за умови припинення вогню, гарантованого ОБСЄ, вирушили забирати тіло командира розвідувального взводу лейтенанта Дмитра Красногрудя, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час антидиверсійної роботи.

Ярослав Журавель ішов першим, коли група була обстріляна. І штаб ООС, і 35-а бригада стверджують, що «режим тиші» на період пошукової операції був гарантований через ОБСЄ. Сержант, як і інші члени групи, мав білий шолом та білий бронежилет.

«Першим ішов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар. Він був поранений, група відійшла, перегрупувалась, і на чолі з офіцером розвідки і бойовим медиком намагалась надати допомогу сержанту, який відповзав убік. Під шквальним вогнем із застосуванням гранатометів бойовий медик отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Офіцер розвідки отримав контузію», – повідомив командир 35-ї бригади Микола Палас на брифінгу 13 липня.​

Ярослава «бачили» з дрона розвідки, тоді він був ще живий. Потім зник з поля зору – ймовірно, впав у балку. Три дні поспіль бойовики не давали проводити пошукову операцію.

«Сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, в черговий раз не були досягнуті домовленості, щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника. Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи», – заявляв штаб ООС 17 липня.

Ближче до вихідних стало зрозуміло, що сержант, ймовірно, уже загинув від поранень.

У морську піхоту розвідник перевівся із 93-ї ОМБр «Холодний Яр» декілька місяців тому. Він прийшов у підрозділ разом зі своїм загиблим командиром Дмитром Красногрудем. Коли лейтенант підірвався зранку 13 липня, Журавель був поруч із ним. Розвідник, як і інші члени гуманітарної місії, повірив у гарантії безпеки, про які ОБСЄ домовилися з російськими гібридними силами, і вирушив забирати тіло загиблого лейтенанта.

Окрім Красногрудя та Журавля, в той день також загинув бойовий медик, сержант Микола Ілін з позивним «Естонець». Він, білорус за національністю, був громадянином Естонії, служив у морській піхоті щонайменше два роки і ненавидів все, що пов’язане з СРСР.

Сьогодні з медиком прощалися у Києві.