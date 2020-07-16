Брав у полон росіянина Агєєва і був прикладом для всіх. Історія офіцера, який загинув під Зайцевим

З КПВВ «Мар’їнка» виїжджає білий автобус із написом «200». 15 липня бойовики підконтрольного Росії угруповання «ДНР» нарешті передали тіло командира взводу 35-ї бригади морської піхоти, який загинув поблизу селища Зайцеве у понеділок, 13 липня.

16 липня бригада назвала ім'я загиблого. Це Дмитро Красногрудь. Він воював ледь не від початку бойових дій, мав позивний «Мир», був у званні лейтенанта і до морської піхоти служив у мотопіхотному батальйоні 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

Командир

Військові, які пліч-о-пліч воювали з «Миром», в один голос кажуть, що за командиром були готові йти хоч на край світу. У день загибелі офіцера, власне, так і було: група розвідників проводила поблизу окупованої Горлівки антидиверсійну роботу, Красногрудь йшов першим і підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Забирати тіло загиблого, за умови режиму припинення вогню, погодженого із бойовиками через ОБСЄ, вирушила група із дев’ятьох осіб. Проте російські гібридні сили порушили домовленості: влаштували засідку, обстріляли представників СЦКК, саперів і групу прикриття. В результаті, загинув військовий медик. Він мав відповідні розпізнавальні знаки, а вся група була одягнена у бронежилети та каски з білими чохлами. Також невідомою залишається доля сержанта-розвідника, який отримав під час обстрілу поранення і не зміг вибратися з поля бою.

У 93-й бригаді «Мир» був командиром розвідки мотопіхотного батальйону. Влітку 2017 року він розробляв та брав участь в операції, в результаті якої був взятий у полон російський військовий Віктор Агєєв. Ось, як ті події описував один учасників операції, розвідник із позивним «Поль»:

«Спецназівці зайшли в будинок і витягнули звідти чотирьох найманців. У тому числі і Агеєва. Зв’язали, накрили ганчір'ям і переправили на той бік річки. Вони супротиву не чинили. Згодом на вулиці на нас наштовхнулися двоє людей. Ми стали обличчям-до-обличчя. Один із них був «Алєкс», командир цієї невеличкої групи. Мій напарник крикнув українською: «Зброю на землю!» А я ж собі думаю: вони можуть не зрозуміти. Тому повторив російською. Росіянин, очевидно, не зрозумів, що відбувається. А ще й сплутав мене з Агеєвим: адже я, як і той, із бородою і білявий. Ще й був у російській формі, яку спеціально заздалегідь придбав. Він навіть мені посміхнувся, а за секунду все зрозумів, схопився за свою СВД й почав по нас палити. Другий бойовик спробував прошити нас чергою з АК-47», – розповідав розвідник.

У січні 2018-го Новоайдарський райсуд Луганської області засудив Віктора Агєєва до 10 років ув’язнення за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 ККУ – «участь у терористичній організації» та «незаконне поводження з вогнепальною зброєю». У вересні 2019 року росіянина передали Москві в ході обміну, коли в Україну повернувся, зокрема, режисер Олег Сенцов.

За словами побратимів Дмитра Красногрудя, загиблий офіцер обожнював саперну справу і був взірцевим розвідником. Після закінчення контракту з 93-ю бригадою «Мир» якийсь час жив цивільним життям, а на службу повернувся, бо, як сам казав, ще не виконав власну місію.