«Таких обстрілів не було з 2018-го». Подробиці вбивства медика під Зайцевим

Бойовики російських гібридних сил вбили військового медика під Зайцевим. Це сталось, коли група прямувала евакуювати тіло іншого загиблого. У цій же операції був поранений сержант – і він досі на полі бою. Військові ведуть через ОБСЄ переговори про евакуацію. 14 липня учасник операції та командир бригади розповіли подробиці того, що відбулось.

«Метрів 10-15 ми не дійшли до тіла. Там була влаштована підла засідка. Почався шквальний вогонь з трьох сторін. І ми були вимушені відійти назад», – каже керівник української сторони в СЦКК ( Спільний центр з координації та контролю за припиненням вогню ) Микола Левицький, який був у цій групі.

Військові йшли за тілом загиблого командира взводу: він 13 липня підірвався на міні під час виконання бойового завдання. На евакуацію була відправлена група з 9 людей: представників України в СЦКК, групи розмінування, групи супроводу та медика, розповідає командир 35-ї бригади полковник Микола Палас.

За його словами, група була маркована білими касками та білими пов'язками на жилетах, а ЗСУ оримали гарантії тиші від російських гібридних сил на період з 14:00 до 18:00. Однак почався потужний обстріл.

«Першим ішов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар. Він був поранений, група відійшла, перегрупувалась, і на чолі з офіцером розвідки і бойовим медиком намагалась надати допомогу сержанту, який відповзав убік. Під шквальним вогнем із затсосуванням гранатометів бойовий медик отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Офіцер розвідти отримав контузію», – повідомив командир бригади.

Зараз тіло військового, за яким йшла група, забрало на свій бік угруповання «ДНР». А от учансиків операції – пораненого сержанта та вбитого медика – досі намагаються забрати. Поранений перебуває у сірій зоні, але де точно – невідомо.

«Ведуться переговори з представниками СЦКК, МНС і групи «Вантаж-200» для евакуації загиблого бойового медика та пошуку пораненого сержанта, який перебуває в тому ж районі, що і бойовий медик», – повідомив кобриг 35-ї бригади.

Загострення, якого не було кілька років – місцеві

Місцеві кажуть, що останні два тижні в районі Зайцевого чути не лише стрілкове: летять і міни. Стверджують, що раніше обстріли були вранці та вночі, а тепер можуть бути й удень.

За словами Ірини Борисової, жительки села Жованка, що є частиною Зайцевого, таких масивних обстрілів не було вже декілька років.

«Чотири дні назад, — каже Борисова, — було дуже страшно. Мої хлопці, чоловік та син, вийшли на вулицю покурити. І я тільки почула, як син крикнув: «Лягай!». Таких обстірілів не було з 2018-го. Бойовики гатять буквально з усього. До стрілецької зброї ми звикли, взагалі не реагуємо. А останні два тижні гатять взагалі з усього. Міни можуть падати і зранку, і вдень, і вночі».

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого: загинув військовий медик. В підконтрольному Росії угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах, а українська сторона нібито сама відкрила вогонь.

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