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14 липня 2020, Київ 15:05
Донбас.Реалії

«Таких обстрілів не було з 2018-го». Подробиці вбивства медика під Зайцевим

Авто евакуації загиблих стоїть на КПВВ Майорськ, 14 липня 2020 року

Бойовики російських гібридних сил вбили військового медика під Зайцевим. Це сталось, коли група прямувала евакуювати тіло іншого загиблого. У цій же операції був поранений сержант – і він досі на полі бою. Військові ведуть через ОБСЄ переговори про евакуацію. 14 липня учасник операції та командир бригади розповіли подробиці того, що відбулось.

«Метрів 10-15 ми не дійшли до тіла. Там була влаштована підла засідка. Почався шквальний вогонь з трьох сторін. І ми були вимушені відійти назад», – каже керівник української сторони в СЦКК (Спільний центр з координації та контролю за припиненням вогню) Микола Левицький, який був у цій групі.

Військові йшли за тілом загиблого командира взводу: він 13 липня підірвався на міні під час виконання бойового завдання. На евакуацію була відправлена група з 9 людей: представників України в СЦКК, групи розмінування, групи супроводу та медика, розповідає командир 35-ї бригади полковник Микола Палас.

За його словами, група була маркована білими касками та білими пов'язками на жилетах, а ЗСУ оримали гарантії тиші від російських гібридних сил на період з 14:00 до 18:00. Однак почався потужний обстріл.

«Першим ішов сержант розвідвзводу, який прийняв на себе вогневий удар. Він був поранений, група відійшла, перегрупувалась, і на чолі з офіцером розвідки і бойовим медиком намагалась надати допомогу сержанту, який відповзав убік. Під шквальним вогнем із затсосуванням гранатометів бойовий медик отримав поранення, несумісні з життям, і загинув на місці. Офіцер розвідти отримав контузію», – повідомив командир бригади.

Микола Палас розповідає подробиці на КПВВ Майорськ, 14 липня
Микола Палас розповідає подробиці на КПВВ Майорськ, 14 липня

Зараз тіло військового, за яким йшла група, забрало на свій бік угруповання «ДНР». А от учансиків операції – пораненого сержанта та вбитого медика – досі намагаються забрати. Поранений перебуває у сірій зоні, але де точно – невідомо.

«Ведуться переговори з представниками СЦКК, МНС і групи «Вантаж-200» для евакуації загиблого бойового медика та пошуку пораненого сержанта, який перебуває в тому ж районі, що і бойовий медик», – повідомив кобриг 35-ї бригади.

Загострення, якого не було кілька років – місцеві

Місцеві кажуть, що останні два тижні в районі Зайцевого чути не лише стрілкове: летять і міни. Стверджують, що раніше обстріли були вранці та вночі, а тепер можуть бути й удень.

За словами Ірини Борисової, жительки села Жованка, що є частиною Зайцевого, таких масивних обстрілів не було вже декілька років.

Ірина, жителька Жованки
Ірина, жителька Жованки

«Чотири дні назад, — каже Борисова, — було дуже страшно. Мої хлопці, чоловік та син, вийшли на вулицю покурити. І я тільки почула, як син крикнув: «Лягай!». Таких обстірілів не було з 2018-го. Бойовики гатять буквально з усього. До стрілецької зброї ми звикли, взагалі не реагуємо. А останні два тижні гатять взагалі з усього. Міни можуть падати і зранку, і вдень, і вночі».

13 липня штаб Операції об’єднаних сил повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого: загинув військовий медик. В підконтрольному Росії угрупованні «ДНР» стверджують, що військові підірвалися на мінах, а українська сторона нібито сама відкрила вогонь.

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