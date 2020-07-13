Бойовики вбили військового медика, двоє військових поранені – штаб

Російські гібридні війська обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, група отримала підтвердження режиму «Тиша» і намагалася евакуювати тіло солдата, який загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої поблизу Зайцевого.

«Група евакуації в білих касках із розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого декілька метрів. У цей час ворог відкрив вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому. В цю мить противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Внаслідок ворожого вогню військовий медик – загинув, одного військовослужбовця було поранено, а ще один – отримав бойове травмування», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, тіла загиблих та один поранений досі перебувають у місці обстрілу, тривають переговори зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ щодо евакуації.

Ще двоє військових загинули внаслідок обстрілів 13 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.