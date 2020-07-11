Які пільги при вступі до вишів мають діти загиблих бійців?

Абітурієнти з ОРДЛО зможуть вступати до українських університетів без ЗНО. Радіо Донбас.Реалії вже пояснювали, чому ця новина не є «суцільною зрадою», а також докладно розбирали з фахівцями із ЗНО, чи допустима така пільга в принципі й чи не нашкодить рівному доступу до освіти. Але в соцмережах і далі вирують пристрасті, й одним із аргументів обурених є такий: а чому це діти з ОРДЛО вступатимуть без ЗНО, а діти загиблих військових – ні? Тому ми записалися на лекцію громадської організації «Юридична сотня» про те, якими пільгами при вступі до вишів можуть користуватися діти захисників України. Яка ситуація насправді з пільгами, пояснює юристка Наталя Шумінська.

Хто може претендувати на навчання на бюджеті?

За словами юристки Наталі Шумінської, державна цільова підтримка, тобто «форма допомоги на отримання освіти за рахунок коштів державного бюджету», надається:

учасникам бойових дій,

особам із інвалідністю внаслідок війни та постраждалим учасникам Революції Гідності (незалежно від віку).

обмеження «до 23 років» діє на дітей, чиї батьки воювали в АТО/ООС, загинули внаслідок військового конфлікту на сході України або Революції гідності, а також дітей, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення, або ж є ВПО (внутрішньо переміщеними особами – ред.)

Хто вступає без ЗНО?

За співбесідою до вищих навчальних закладів можуть вступити:

абітурієнти, які дістали інвалідність внаслідок війни на сході України,

«чорнобильці» та діти з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (у такому випадку має бути рекомендація від органів охорони здоров’я чи соціального захисту населення).

Через вступні іспити (замість ЗНО) вступатимуть ті, кого

визнано постраждалими учасниками Революції гідності

учасники бойових дій.

Якщо абітурієнт за кожен вступний іспит отримує не меншу кількість балів, ніж встановив заклад вищої освіти, то таку особу допускають до участі у конкурсному відборі.

Також за результатами вступних іспитів, а не ЗНО, можуть вступати й особи, які звільнені з військової служби у грудні 2019 року.

Ці категорії вступають за Квотою – 1.Також у межах Квоти-1 вступають і інші особи, зокрема:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;

особи, які у 2020 році не брали участі в основній та додатковій сесіях ЗНО через наявність захворювання або патологічного стану (Перелік таких захворювань та патологічних станів затверджений Наказом МОН, МОЗ від 29 серпня 2016 року № 1027/900).

Незалежно від конкурсного балу, в обов'язковому порядку переводяться на вакантні бюджетні місця діти один з батьків який загинув або зник безвісти у районі проведення АТО/OOC, батьки, яких загинули або померли внаслідок поранень під час участі у Революції гідності.

Як вступатимуть діти з окупованих територій?

За законом, вступ абітурієнтів до будь-якого університету відбуватиметься без ЗНО, а у формі вступних іспитів.

В тому випадку, якщо кількість набраних балів за кожний з іспитів буде не меншою, ніж встановлений мінімальний рівень, ці абітурієнти допускатимуться до участі в конкурсному відборі в межах квоти-2.

Це квота, створена спеціально для дітей з окупації – 20% від загального обсягу державного замовлення.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІІ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбуці чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)