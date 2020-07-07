«ДНР» на день зволило відкрити КПВВ: що там відбувається

Представники російських гібридних сил на один день відкрили пункт пропуску з окупованою частиною Донецької області. Нагадаємо, вони заблокували його роботу з 1 липня.

Ресурси бойовиків писали, що зранку 7 липня з їхнього боку вишикувалась на виїзд черга із близько 300 людей та 100 автомобілів.

Держприкордонслужба України повідомила, що станом на 12:00 в напрямку окупованої території оформили дозволи на проїзд близько 150 осіб та 6 транспортних засобів. А на в'їзд до контрольованої території прибуло два транспортних засоби та 39 осіб.

Якщо бойовики відмовлять в перетинанні лінії розмежування, залишатися в «сірій зоні» небезпечно: слід негайно повертатися на контрольовану територію України



«Контрольний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» продовжує функціонувати з 07:00 до 20:00, – уточнюють в ДПС. – Російсько-окупаційна адміністрація частково блокує перетинання лінії розмежування – наразі з боку ТОТУ назад повернувся один автомобіль з двома особами. Якщо бойовики відмовлять в перетинанні лінії розмежування, залишатися в «сірій зоні» небезпечно через можливі обстріли з боку НЗФ, слід негайно повертатися на контрольовану територію України. У разі непропуску окупантами, при поверненні необхідно встановити додаток «Дій вдома» і пройти двотижневу самоізоляцію».

І такі, хто застряг та вже муситиме у разі повернення йти на самоізоляцію, схоже, є: телеграм-канал Dontel повідомляє, що вже близько сотні людей скупчилися перед нульовим блокпостом угруповання «ДНР» – їх не впускають.

Угруповання «ДНР» відкрило КПВВ лише на один день. У своїх повідомленнях бойовики пишуть, що можуть розглянути і наступні відкриття, проте це винятки – у постійному режимі пункт пропуску і далі не працюватиме.

Радіо Донбас.Реалії нагадує, що відбувається на блокпостах на Донбасі останнім часом

Як пункти закрили? Пункти пропуску на лінії розмежування були закриті з кінця березня на карантин. Першими їх зі свого боку закрив уряд України, невдовзі – підконтрольні Росії адміністрації.

А коли та як відкрили? 10 червня Україна оголосила про часткове відкриття двох із них: Станиці Луганської у Луганській області та Мар'їнки у Донецькій. Проте, угруповання «ДНР» не відкрило зі свого боку Мар'їнку. Бойовики забажали розпочати пропуск через інший КПВВ – Новотроїцьке (це використовувалось для тиску на Київ у Мінських переговорах, адже угруповання «ЛДНР» вимагали узгодити з ними напряму відкриття пунктів пропуску, а Київ не веде переговорів з членами цих збройних формувань). Україна миттєво пішла на цей варіант – і відкрила Новотроїцьке. Проте, виявилось, з боку окупаційної адміністрації він запрацював у вкрай обмеженому режимі.

Як саме? Київ пропускав на вільну територію усіх жителів ОРДЛО, але бойовики до себе – лише за узгодженими списками. Тим, хто виїжджає з окупованої території, потрібно було піти за перепусткою в спеціальний орган окупаційної адміністрації («МИД Л/ДНР»), а тим, хто в'їжджає – написати заявку туди електронною поштою. Без дозволу людям взагалі не продають квитки на автобус.

Якщо твоя причина здасться вагомою, то тебе включать у список. Списки в електронному вигляді пересилають на автовокзал, і коли ти приходиш у касу купувати квиток, касир звіряється



«Черга охочих довжелезна. Якщо твоя причина здасться вагомою, то тебе включать у список. Списки в електронному вигляді пересилають на автовокзал, і коли ти приходиш у касу купувати квиток, касир звіряється, чи є ти в списках. Бабуся-сусідка хотіла до доньки в Маріуполь поїхати, прийшла на південний купити квиток, а їй там сказали, що не можуть продати, тому що її немає в списку», – розповідає Радіо Донбас.Реаії житель Донецька.

Траплялись і такі ситуації:

А що з вірусом? Двотижневої самоізоляції вимагають обидві сторони. Прикордонники України просять встановити додаток «Дій вдома» та відпускають людей на самоізоляцію, у разі відмови чи неможливості його встановити – відправляють на обсервацію до спеціально облаштованих місць (проте якщо на Луганщині схема запрацювала без проблем, то у Донецькій області певний час група людей, у яких не було смартфонів, провела у сірій зоні). Бойовики «ЛДНР» забирають усіх, хто прибуває, на обсервацію в лікарні або спеціальні намети. Декому роблять ПЛР-тести, і, якщо вони негативні, дозволяють самоізолюватися вдома.

Чому закрилось Новотроїцьке? Угруповання «ДНР» припинило пропускати людей під приводом «високої захворюваності на COVID-19» в Україні. КПВВ не пропрацював і тижня.

Які наслідки того, що КПВВ закритий? Найбільш відчутний – випускники з окупованої чатсини Донецької області взагалі не можуть скласти ЗНО цього року. Бо не можуть виїхати. Що стосується окупованих районів Луганщини, то звідти на ЗНО випускають, але погрожують не впустити потім додому. Природа цієї погрози – те, що молодь з ОРДЛО часто має вже не паперові, а ID паспорти України, а там не зазначена «прописка» – бойовики її вимагають для пропуску в Луганськ:

Також обмеження пропуску важливе для людей, які потребують лікування на іншій стороні лінії зіткнення; тих, чиї родичі потребують догляду; а ще – для пенсіонерів з ОРДЛО: на їхніх картках «Ощадбанку» вже накопичилась пенсія за 4 місяці, а зняти її можна тільки в банкоматах на підконтрольній території.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ

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