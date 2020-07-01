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Группировка «ДНР» закрыла единственный в Донецкой области пункт пропуска, где люди могли пересечь линию разграничения. Объясняют это обострением эпидемиологической обстановки на свободной территории Украины. Украинские эксперты считают, что причины закрытия иные.

«Если граница будет открыта, то ситуация с распространением COVID-19 может выйти из-под контроля» – так оккупационная администрация Донецка объясняет причину закрытия единственного пункта пропуска в Донецкой области – КПВВ «Еленовка». Этот пункт не проработал и недели. Несмотря на то, что полноценной работу этого пункта пропуска назвать нельзя (3 дня там пропускали людей только в сторону подконтрольной Киеву территории и ещё 3 дня в оба направления с ограничениями), хоть какой-то вариант пересечь линию разграничения у людей был. Сейчас нет и его. В группировке заявляют, что таким образом заботятся о здоровье людей, так как «в Украине», как там называют свободную территорию страны, мол, «очень неблагоприятная эпидемиологическая ситуация».

Они используют проблемы людей в своих интересах – Сергей Гармаш

Если бы группировку «ДНР» так заботила ситуация с коронавирусом, то она бы не проводила парад в Донецке, где люди были без масок и где не соблюдались нормы физического дистанцирования. Закрытие КПВВ – это политический ход, считает член Трёхсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

По его словам, преследуются две цели: во-первых, изолировать своё население от остальной Украины, и, во-вторых, и для них это самое главное, – заставить представителей Украины в контактной группе непосредственно вести диалог с представителями группировок.

Само открытие КПВВ «Еленовка» было провокацией, считает журналист.

Они рассчитывали, что Украина не справится и закроет КПВВ сама

«Они рассчитывали, что пойдёт большое количество людей. Инфраструктура Волновахи не готова к большому потоку. Они думали, что Украина запретит проезд, и они смогут показать, что вот, Украина виновата. Но Украина открыла въезд на свою (подконтрольную Киеву – ред.) территорию. И провокация не удалась. Поэтому они закрыли КПВВ снова. Они просто используют проблемы людей в своих интересах», – говорит Сергей Гармаш.

Что же касается КПВВ в Станице Луганской, то, по мнению журналиста, этот пункт пропуска группировка «ЛНР» не решается закрыть из-за более острой социально-экономической обстановки на подконтрольных ей территориях – в частности, из-за нескольких масштабных акций протеста горняков, а также арестов протестующих так называемым «МГБ ЛНР».

Там заболевших больше, чем на подконтрольной Киеву территории – Вера Ястребова

О том, что закрытие КПВВ «Еленовка» не связано с коронавирусом, говорит и директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова. По её мнению, это политический шантаж.

Ранее использовались заявления о переходе на полную боевую готовность и мобилизацию в группировках для устрашения Украины. Теперь в качестве давления в ход пошли пункты пропуска.

Кроме того, закрытием КПВВ оккупационные администрации мешают реинтеграции населения ОРДЛО с остальной Украиной.

Это сильно усложняет поступление абитуриентов в ВУЗы Украины

«Это сильно усложняет поступление абитуриентов в ВУЗы Украины. Также это делается для того, чтобы сдерживать информацию. Они устроили, по сути, «железный занавес», чтобы люди не делились тем, что происходит на оккупированной территории. То есть это не особо связано с эпидемиологической обстановкой. Заболевших на неподконтрольных Киеву территориях больше, чем на подконтрольных», – говорит Вера Ястребова.

Пункт пропуска «Еленовка» (со стороны подконтрольной правительству части Украины это КПВВ «Новотроицкое») был открыт 22 июня. Однако уже 28 июня пророссийская администрация в Донецке решила этот пункт пропуска закрыть.

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