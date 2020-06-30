Пропуск на лінії розмежування здійснюється лише в одному КПВВ – прикордонники

Пропуск через лінію розмежування на сході України наразі здійснюється лише в одному контрольному пункті в’їзду-виїзду – «Станиця Луганська», повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Згідно з вимогами наказу Командувача об’єднаних сил, контрольно-пропускні операції в КПВВ «Новотроїцьке» здійснюються щоденно на виїзд до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на в’їзд до контрольованої території – з 7:00 до 20:00, а в КПВВ «Мар’їнка» – щоденно з 11:00 до 14:00. Проте ці дорожні коридори наразі заблоковані бойовиками незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні.

У прикордонній службі повідомили, що у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» пропуск громадян у пішому порядку через лінію розмежування здійснюється щоденно на вихід до тимчасово окупованої території з 7:00 до 18:00, на вхід до контрольованої території – з 7:00 до 20:00.

29 червня цей КПВВ перетнуло понад 800 осіб.

Пропускні операції в КПВВ «Майорське» і «Гнутове» на даний час не здійснюються, додали у прикордонслужбі.

У ДПСУ нагадали, що всі особи, які прибувають з окупованої території, зобов’язані пройти двотижневу самоізоляцію, встановивши мобільний додаток «Дій вдома» або, за їхньої згоди, двотижневу обсервацію в лікувальних закладах, визначених органами місцевої влади.

Не підлягають самоізоляції співробітники місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітники акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які проводять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживають на окупованих територіях, учасники зовнішнього незалежного оцінювання і вступних випробувань, зокрема, для вступу через освітній центр «Донбас — Україна», разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.