Людей, які «застрягли» на КПВВ «Новотроїцьке» відправлять на обсервацію – Донецька ОДА

Понад сорок людей, які вимушено знаходяться в районі КПВВ «Новотроїцьке» на лінії розмежування на Донбасі і які не мають можливості встановити мобільний додаток «Дій вдома» для проходження самоізоляції, відправлять на обсервацію на 14 діб в одне з визначених для цього місць. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

У відомстві зазначають, що цим людям нададуть транспорт і харчування.

Донецька ОДА нагадує, що громадяни, які прямують з тимчасово окупованої території України, проходять безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Цю категорію громадян (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть на підконтрольну українській владі територію лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації.

У ніч на 24 червня 42 людини, які не змогли перетнути лінію розмежування, через те, що їхні телефони не підтримують встановлення додатка для самоізоляції «Дій вдома», залишилися ночувати в пункті допомоги ДСНС на КПВВ «Новотроїцьке». Серед них шестеро дітей. На непідконтрольні Україні території ці люди також не можуть повернутися, адже з них взяли розписки, що до кінця карантину вони не поїдуть до Донецька.

10 червня за наказом Командувача ООС відновлено роботу КПВВ «Станиця Луганська» в Луганській області і «Мар’їнка» в Донецькій області. З 10 червня через «Мар’їнку» жодна особа не потрапила на тимчасово окуповану територію та не прибула звідти.

22 червня розпочався пропуск людей через КПВВ «Новотроїцьке».

У Донецькій області діючими є чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорськ», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове». Також на лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є пішохідним.