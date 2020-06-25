(Друкуємо мовою оригіналу)

«Зависшие». Так уже три дня называют граждан Украины, которые ночуют на КПВВ «Новотроицкое», а день проводят на солнцепеке за «нулевым» блокпостом. Их телефоны не поддерживают установку приложения для самоизоляции «Дій вдома». А на обсервацию в больницу людей тоже не везут. На неподконтрольные территории «зависшие» тоже не могут вернуться, ведь с них взяли расписки, что до конца карантина они не поедут в Донецк.

Александр едет из Енакиево в сторону Полтавы к своей семье. Его ждут трое детей и жена, беременная двойней. Он уже сутки завис на КПВВ «Новотроицкое».

На выезде с неподконтрольных территорий с Александра взяли расписку о том, что возвращаться назад до конца карантина он не будет.

Мы писали бумагу о том, что назад мы не вернемся, пока не закончится карантин



«Сидим вдоль посадки, вдоль минного заграждения, в теньках. Другого выбора нет. Назад нас не пустят. Потому что мы писали бумагу о том, что назад мы не вернемся, пока не закончится карантин. Пускают (группировка «ДНР» на территорию ОРДЛО — ред.) только тех людей, которые есть в списке. Нет в списках этого человека, – его не пускают».

На КПВВ «Новотроицкое» из-за кнопочного телефона ему не удалось установить приложение для самоизоляции «Дій вдома».

Александр говорит, что он и другие люди согласились пройти обсервацию. По словам мужчины, на КПВВ предложили переночевать, а утром ехать в больницу.

Но утром всех отправили на другую обсервацию: за «ноль» на солнцепек.

Как говорит Александр, все они «попали в плен»:

Люди падали в обморок, задыхались, была пена из рта



«Все эти люди – пенсионеры. Есть инвалиды, есть дети, есть женщина беременная с тремя детьми. Одна 14 лет, остальные поменьше. Людям плохо здесь было, на границе. Вызывали «скорую». Люди падали в обморок, задыхались, была пена из рта. «Скорая» приезжала, откачивали. Женщине было очень плохо, она после операции».

А еще мужчина говорит, интернет в том месте такой плохой, что даже на нормальный смартфон крайне сложно скачать это самое мобильное приложение.

«Зависших» людей будет больше» – волонтер

Сергей Веденин, сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска», поддерживает людей на «нуле». Говорит, что по состоянию на полдень 25 июня между блокпостами застряли больше 40 человек, в том числе двое детей. Сергей сообщил Радио Донбасс.Реалии, что там нет ни питьевой, ни технической воды. А из удобств, – только туалеты.

Сотрудники «Пролиски» привезли людям продукты, которые можно есть в поле, – вермишель быстрого приготовления, рыбные консервы и другое. Также волонтеры подвезут еду к палатке на КПВВ, где, возможно, опять будут ночевать граждане Украины.

Сергей говорит, что зависших людей будет больше. Потому что полторы сотни людей пешком пошли в сторону неподконтрольных территорий. И не факт, что всех туда пропустят.

Сегодня, возможно, здесь будет увеличение количества людей

«Они там еще должны идти по спискам и регистрироваться. И не каждый человек это сделал. Так что сегодня, возможно, здесь будет увеличение количества людей», – предполагает Сергей Веденин.

Как попасть в Донецк

Попасть в списки для проезда на неподконтрольные территории Донецкой области могут люди, которым надо лечиться, учиться, работать, ухаживать за больным или воссоединиться с семьей.

Представители оккупационной администрации заявили, что необходимо подать заявку в телеграмм-канал так называемого «Штаба по предупреждению коронавируса»: @ShtabDNR_bot, а также на электронную почту zdorovoedvizhenie@oddr.info.

Заявку обещают рассматривать 10 рабочих дней.

«У Донецкой ОГА нет политической воли» – Каплин

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал нам, что все эти люди «зависли», начиная с 23 июня. С этой даты уже две ночи и три дня их возят туда-сюда между «серой зоной» и КПВВ «Новотроицкое».

Каплин говорит, что в Луганской области людей, которые не могут установить на телефон мобильное приложение, или отправляют назад, или на 14 дней обсервации в больницу.

А в Донецкой области людей и назад на неподконтрольные территории не пускают, и в больницу на обсервацию не отправляют.

В Донецкой области не было политической воли на это областной государственной администрации, и людей не забрали в больницу на обсервацию



Вот что говорит Евгений Каплин о первой ночи, которую эти люди чуть не провели в поле: «В Донецкой области не было политической воли на это областной государственной администрации, и людей не забрали в больницу на обсервацию. И они оставались в «серой зоне» между «нулями». Я был на связи с людьми, там 42 человека находилось. В 11.30 ночи было принято решение надуть палатку ГСЧС. И людей допустили до «нуля» и автобусами привезли на украинский КПВВ. Разместили в палатках до утра. А утром отвезли обратно за «нулевой» блокпост».

На следующий день эта ситуация повторилась.

Каплин признается: есть надежда на то, что Донецкая обладминистрация, как и Луганская, решит эту проблему. И люди будут проходить обсервацию в больнице, а не в «серой зоне».

Это зона боевых действий, это не то место, где люди должны две недели находиться

«Страшно представить, что эти люди 14 дней каждый день их будут выставлять утром обратно за «ноль». И 14 дней ночевать в палатках ГСЧС. Там идут боевые действия. Вчера вечером (24 июня – ред.) мои коллеги, которые находились там, в 22 часа, когда людей привезли в палатку, слышали «приходы» снарядов в нескольких сотнях метров от этой палатки. Не дай Бог, туда попадет снаряд. Это зона боевых действий, это не то место, где люди должны две недели находиться», – убежден волонтер.

Мы обратились за комментариями к руководству Донецкой области и ждем ответа.

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