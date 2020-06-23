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На государственном предприятии «Артемсоль» под предлогом отпусков за свой счет увольняют сотрудников, с этим к Радио Донбасс.Реалии обратились сами служащие. Еще весной государственный монополист, который регулярно наполняет бюджет и не является дотационным, хотели продать в частные руки. А теперь на «Артемсоли» якобы проводят массовые сокращения. По словам одного из машинистов, на одном только его горном участке, где работает около 130 человек, под давлением руководства ушло уже 10 сотрудников. А как это объясняет администрация?

«По соображениям возраста»

Как и многие другие сотрудники «Артемсоли», Владимир пришел на предприятие еще до совершеннолетия. В 1974-м он был здесь учеником слесаря, а теперь, в свои 63 года, занимает должность машиниста горного комбайна. В прошлом, 2019 году, с учетом всех бонусов, он заработал около 370 тыс. грн – порядка 30 833 грн в месяц. Сейчас же, по словам Владимира, его зарплата составляет около 15 тыс. грн.

Очень часто люди перерабатывают, но сверхурочных почему-то нет. Да, и графики вовсе не соблюдаются: могу быть дома, раз, позвонили – срочно выходите

«Это, – объясняет сотрудник «Артемсоли», – потому что перестали выплачивать надбавки. В месяц мы должны работать 25 дней по шесть часов. Очень часто люди перерабатывают, но сверхурочных почему-то нет. Да, и графики вовсе не соблюдаются: могу быть дома, раз, позвонили – срочно выходите».

Еще весной, как рассказывает машинист, его пригласило на разговор руководство. Во время беседы Владимиру предложили уйти в отпуск за свой счет, а также настоятельно попросили подумать над увольнением, мол, человек вы уже не молодой, пора и на заслуженный отдых.

«Я, – говорит машинист, – отказался, и сказал, что ничего подписывать не буду. Если меня хотят уволить «по статье», то пусть пробуют начать соответствующую процедуру. На «Артемсоли» работаю уже 46 лет, и мне не стыдно ни за один день здесь. Не собираюсь уходить просто потому, что кому-то так захотелось».

По словам Владимира, чтобы найти аргументацию для увольнения сотрудников «по статье», руководство якобы ужесточило требования для показателей здоровья, а также более пристально стало следить за проколами и недоработками, мол, даже самое небольшое нарушение может стать причиной увольнения.

«На моем горном участке, – продолжает машинист, – работает 130 человек. В последнее время уволились десятеро. Все – под давлением и в связи с новыми условиями. Вот, к примеру, медпункт. Каждый раз, когда я спускаюсь в шахту, прохожу короткое медобследование: если у меня верхнее давление не больше 160 – пускают. Знаю, что на медсестер давят, чтобы они записывали другие показатели, но этого, к счастью, не происходит. Буду бороться, потому что всегда выступаю за справедливость, и, в отличие от других сотрудников, у которых маленькие дети и семьи, мне, как говорится, нечего терять».

217 млн грн. налогов и сборов

В пресс-службе «Артемсоли», тем временем, удивлены заявлениями служащих. В ответ на информационный запрос Радио Донбасс.Реалии на предприятии сообщили, что сотрудников никто не сокращает, массовых увольнений нет, а в медпункте ввели не ужесточения, а дополнительные меры в связи с пандемией коронавируса: масочный режим, температурный скрининг, обработка рук дезинфектором и т.д.

С мая по июнь, по соглашению сторон, на пенсию вышли семеро сотрудников. По решению руководства, за этот период не было уволен ни один сотрудник

«С мая по июнь, по соглашению сторон, на пенсию вышли семеро сотрудников. По решению руководства, за этот период не было уволен ни один сотрудник. На сегодня предприятие не сокращает свой штат. ГП «Артемсоль» не имеет долгов перед государством. За пять месяцев 2020 года бюджетам всех уровней и фондов предприятие перечислило 217 млн грн налогов и сборов. Соляники своевременно получают заработную плату. Выполняются все социальные гарантии. В мае сотрудники ГП «Артемсоль» получили дополнительные выплаты», – прокомментировали на предприятии.

Напомним, экс-глава правительства Украины Алексей Гончарук предлагал продать в частные руки крупные государственные предприятия. В списке, который бывший премьер считал «коррупционными кормушками», был и государственный монополист – «Артемсоль». Сотрудники предприятия и активисты в один голос говорили, что обвинения экс-премьера не соответствуют действительности. А, по словам эксперта Growford Institute Алексея Куща, специфика «Артемсоли» состоит в том, что предприятие не требует привлечения системного инвестора, который будет использовать сверхсовременные технологии и развивать производство.

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