Бої за сіль землі? Всередині шахти «Артемсіль» у Соледарі – фотогалерея

Соледар: ось як виглядає зсередини шахта «Артемсіль». Ці фото у 2019 році зробив журналіст Радіо Свобода Еймос Чапл.
У квітні 2022 року підприємство припинило видобувати сіль через обстріли військ РФ. А зараз, за даними розвідки Британії, армія Росії веде бої у місті саме за ці соляні шахти, які тягнуться під землею на відстань у 200 кілометрів.
Напередодні російські телеграм-канали навіть поширювали фото, де керівник так званої ПВК «Вагнер» Пригожин нібито перебуває всередині шахти, а російські ЗМІ також писали, що сили РФ взяли під контроль весь Соледар.
У ЗСУ спростували ці заяви.
(Вперше світлини опубліковані 15 червня 2019 року)