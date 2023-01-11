Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Бої за сіль землі? Всередині шахти «Артемсіль» у Соледарі – фотогалерея

Російські війська в Україні намагаються захопити солевидобувне місто Соледар у ході тривалого наступу, який Міноборони Києва назвало «маніакальним».

Соледар: ось як виглядає зсередини шахта «Артемсіль». Ці фото у 2019 році зробив журналіст Радіо Свобода Еймос Чапл.

У квітні 2022 року підприємство припинило видобувати сіль через обстріли військ РФ. А зараз, за даними розвідки Британії, армія Росії веде бої у місті саме за ці соляні шахти, які тягнуться під землею на відстань у 200 кілометрів.

Напередодні російські телеграм-канали навіть поширювали фото, де керівник так званої ПВК «Вагнер» Пригожин нібито перебуває всередині шахти, а російські ЗМІ також писали, що сили РФ взяли під контроль весь Соледар.

У ЗСУ спростували ці заяви.

(Вперше світлини опубліковані 15 червня 2019 року)

Це чиста сіль. Кришталево чистий шматок видобули на соляній шахті &laquo;Артемсіль&raquo;, що в Донецькій області на сході України (фото 2019 року)
1 Це чиста сіль. Кришталево чистий шматок видобули на соляній шахті «Артемсіль», що в Донецькій області на сході України (фото 2019 року)
Підземна камера на шахті, що виникла після видобутку тисяч тонн кам&rsquo;яної солі. Геологи, які працюють на шахті, кажуть, що з початку робіт у 1881 році було видобуто менш ніж 5 відсотків соляного пласту. (Фото 2019 року)
2 Підземна камера на шахті, що виникла після видобутку тисяч тонн кам’яної солі. Геологи, які працюють на шахті, кажуть, що з початку робіт у 1881 році було видобуто менш ніж 5 відсотків соляного пласту. (Фото 2019 року)
Сходи аварійної евакуації проходять по одній зі стін камери у шахті за сотню метрів від поверхні
3 Сходи аварійної евакуації проходять по одній зі стін камери у шахті за сотню метрів від поверхні
Транспортний тунель усередині шахти. Величезний сольовий пласт під містом Соледар утворився після того, як висохле стародавнє море (фото 2019 року)
4 Транспортний тунель усередині шахти. Величезний сольовий пласт під містом Соледар утворився після того, як висохле стародавнє море (фото 2019 року)
На шахті працювало понад 2800 людей і вона постачала близько 95% солі, яку споживають українці (фото 2019 року)
5 На шахті працювало понад 2800 людей і вона постачала близько 95% солі, яку споживають українці (фото 2019 року)
Шахтар на пульті управління солевидобувального комбайна у шахі під Соледаром. (фото 2019 року)
6 Шахтар на пульті управління солевидобувального комбайна у шахі під Соледаром. (фото 2019 року)
Робочий елемент комбайна, що подрібнює сіль на порошок, який легко транспортується. Видобуток солі під Соледаром (фото 2019 року)
7 Робочий елемент комбайна, що подрібнює сіль на порошок, який легко транспортується. Видобуток солі під Соледаром (фото 2019 року)
Збирання видобутої і подрібненої солі, щоб потім її транспортувати на поверхню. Шахта під Соледаром. (фото 2019 року)
8 Збирання видобутої і подрібненої солі, щоб потім її транспортувати на поверхню. Шахта під Соледаром. (фото 2019 року)
У 2015 році, на тлі спровокованого Росією конфлікту на Донбасі,&nbsp; шахти &laquo;Артемсіль&raquo; &nbsp;втратили приблизно третину свого ринку після того, як Росія раптово &laquo;припинила&raquo; імпорт української солі (фото 7 квітня 2019 року із шахти під Соледаром)
9 У 2015 році, на тлі спровокованого Росією конфлікту на Донбасі,  шахти «Артемсіль»  втратили приблизно третину свого ринку після того, як Росія раптово «припинила» імпорт української солі (фото 7 квітня 2019 року із шахти під Соледаром)
Мелена сіль потрапляє на конвеєр, який доставляє її на поверхню. Процес транспортування&nbsp; видобутої солі з глибини шахти під Соледаром. (фото 2019 року)
10 Мелена сіль потрапляє на конвеєр, який доставляє її на поверхню. Процес транспортування  видобутої солі з глибини шахти під Соледаром. (фото 2019 року)
Крім продажу солі як для харчової, так і для важкої промисловості, шахта &laquo;Артемсіль&raquo; також продавала незвичайний сольовим продукт (фото 2019 року)
11 Крім продажу солі як для харчової, так і для важкої промисловості, шахта «Артемсіль» також продавала незвичайний сольовим продукт (фото 2019 року)
Ці соляні блоки, які продають приблизно за 8 євро кожний, і які використовують для &laquo;спелеокамер&raquo; &ndash; кімнат, стіни яких викладені із солі, де намагаються створити умови, схожі на ті, які є у соляних шахтах. Перебуванням у них, зокрема, лікують початкові стадії бронхіальної астми. (фото від 7 квітня 2019 року)
12 Ці соляні блоки, які продають приблизно за 8 євро кожний, і які використовують для «спелеокамер» – кімнат, стіни яких викладені із солі, де намагаються створити умови, схожі на ті, які є у соляних шахтах. Перебуванням у них, зокрема, лікують початкові стадії бронхіальної астми. (фото від 7 квітня 2019 року)
Робітник нарізає солеві блоки у шахті під Соледаром. (фото 2019 року) &nbsp;Досі немає спільної думки, чи справді вдихання соляного пилу є чудодійним засобом від респіраторних захворювань та допомагає при астмі. Однак, у соляних шахтах Солотвина на Закарпатті впродовж десятиліть накопичили позитивний досвід лікування бронхіальної астми і покращення стану важко хворих із проблемами дихання та алергії. Проте, за президенства Віктора Януковича, шахти у Солотвині були знеструмлені і в результаті цього затоплені. Польські лікарі теж підтверджують, що&nbsp; працівники соляних шахт часто уникають захворювань легень, характерних для інших шахтарів. У Польщі теж розвивається індустрія &laquo;галотерапії&raquo;.
13 Робітник нарізає солеві блоки у шахті під Соледаром. (фото 2019 року)

 Досі немає спільної думки, чи справді вдихання соляного пилу є чудодійним засобом від респіраторних захворювань та допомагає при астмі. Однак, у соляних шахтах Солотвина на Закарпатті впродовж десятиліть накопичили позитивний досвід лікування бронхіальної астми і покращення стану важко хворих із проблемами дихання та алергії.
Проте, за президенства Віктора Януковича, шахти у Солотвині були знеструмлені і в результаті цього затоплені.
Польські лікарі теж підтверджують, що  працівники соляних шахт часто уникають захворювань легень, характерних для інших шахтарів. У Польщі теж розвивається індустрія «галотерапії».
Переважна кількість солі продається як приправа до їжі. Представники компанії &laquo;Артемсіль&raquo; казали у 2019 році журналісту Радіо Свобода, що&nbsp; компанія прагне прорватися на західні ринки.
14 Переважна кількість солі продається як приправа до їжі. Представники компанії «Артемсіль» казали у 2019 році журналісту Радіо Свобода, що  компанія прагне прорватися на західні ринки.
Щойно запакована кам&rsquo;яна, кухонна сіль сходить із виробничої лінії (фото 2019 року). Речник компанії тоді розповідав Радіо Свобода, що &laquo;Артемсіль&raquo; розробляла нове упаковання, щоб привернути увагу західних покупців.&nbsp;
15 Щойно запакована кам’яна, кухонна сіль сходить із виробничої лінії (фото 2019 року).
Речник компанії тоді розповідав Радіо Свобода, що «Артемсіль» розробляла нове упаковання, щоб привернути увагу західних покупців. 
Збережений з минулого століття кований напис біля входу в одну з шахт &laquo;Артемсолі&raquo; (фото 2019 року)
16 Збережений з минулого століття кований напис біля входу в одну з шахт «Артемсолі» (фото 2019 року)
Зображення 16x9

Еймос Чаппл

Фотограф та дослідник фотографії, який народився в Новій Зеландії та має особливий інтерес до колишнього СРСР.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG