Бої за сіль землі? Всередині шахти «Артемсіль» у Соледарі – фотогалерея

13 Робітник нарізає солеві блоки у шахті під Соледаром. (фото 2019 року)



Досі немає спільної думки, чи справді вдихання соляного пилу є чудодійним засобом від респіраторних захворювань та допомагає при астмі. Однак, у соляних шахтах Солотвина на Закарпатті впродовж десятиліть накопичили позитивний досвід лікування бронхіальної астми і покращення стану важко хворих із проблемами дихання та алергії.

Проте, за президенства Віктора Януковича, шахти у Солотвині були знеструмлені і в результаті цього затоплені.

Польські лікарі теж підтверджують, що працівники соляних шахт часто уникають захворювань легень, характерних для інших шахтарів. У Польщі теж розвивається індустрія «галотерапії».