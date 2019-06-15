У шахті поблизу Торецька на Донеччині загинув гірник

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила 15 червня про загибель гірника внаслідок аварії на шахті біля Торецька на Донеччині.

«14 червня о 20:56 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м. Торецьк в шахті «Центральна» ДП «Торецьквугілля» на горизонті 1146 м на дільниці № 42 стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи. На аварійній ділянці перебувало 2 гірники, один врятувався самостійно. 15 червня о 03:15 знайдено тіло другого гірника (1983 року народження)», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

За даними рятувальників, всього у шахті працювало 119 людей. Зараз її робота призупинена, усі співробітники підняті на поверхню. Як повідомляється, до рятувальних робіт залучалося 4 гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.

12 червня стало відомо про загибель двох гірників під час роботи на шахті компанії «Шахтоуправління Покровське» на Донеччині.

Обласна прокуратура заявила, що почала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки.