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19 травня 2019, Київ 21:12
Донбас.Реалії

Туристичні маршрути Донбасу: від моря до соляних печер та заповідників

Скелі в селі Білокузьминівка, Донецька область

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Радіо Донбас.Реалії вийшло на вулиці Києва, щоб поговорити з киянами про Донбас. Але не про війну, як ви вже могли подумати. Про його туристичні маршрути!

Зустріти у Києві людину, яка була б на Донбасі з туристичною поїздкою, виявилося справжньою проблемою. Таких одиниці. Більшість була проїздом у родичів чи друзів, поважна частина – захищала регіон від російської агресії, але майже ніхто не їхав туди навмисне – до цікавих, вражаючих місць. Вони не ранять, а зцілюють.

«Був волонтером в зоні АТО, але туристом туди не їздив. Якщо говорити про туризм, то подивитися на руйнування після війни – можливо, але якихось туристичних місць чи історичних важливих місць я для себе не помітив. Донецькі терикони бачив, біля моря був – і на цьому місця, куди можна поїхати, для мене закінчуються», – каже хлопець-перехожий.

«Якби війна закінчилася, можна було б з'їздити. Я чула, там є якась неймовірна церква. Якщо є екскурсії на шахти, то була б не проти спуститися та подивитися, як працюють гірники», – відповідає жінка.

«Був на Донбасі п'ять років тому. Їздили на футбол у Донецьк. Звичайно, хотіли б туди повернутися – у парк кованих фігур, на Донбас-Арену», – згадує чоловік.

«Ніколи не була на Донбасі. Не знаю, що там може бути цікаве для мене. Шахт вистачає і в рідному місті, хоча і залізно-рудні, але все ж таки шахти. Якщо у мене буде шанс поїхати та відпочити, то я не оберу Донбас», – каже жінка.

Заповідник Кам'яні могили, с. Назарівка, Донецька область
Заповідник Кам'яні могили, с. Назарівка, Донецька область

Чому люди не готові їхати на схід України? Бояться війни чи не знають, що там теж можна відпочити? Адже насправді на Донбасі є і море, і гори, і пустелі, і всі види туризму.

Міф 1. Там скрізь небезпечно.

Війна торкнулась не всього Донбасу. Насправді, бойові дії відбуваються на смужці вздовж лінії розмежування. Великі міста, наприклад, Краматорськ і Слов'янськ, вже давно живуть культурним та музичним життям. А Маріуполь, який стоїть всього за 10 кілометрів від фронту, – величезне живе місто, повне машин і кафе, де люди вже й на пляжі вийшли після зими. Морський сезон відкрито!

Міф 2. Відпочинок – там, де море. А на Донбасі яке море?

Цікаво. Але чомусь багато хто забуває, що пляжі Азовського моря розташовані також у Донецькій області. Тут і Білосарайська коса, де можна відпочити від заводів і насолодитися тишею, і Урзуф, де багато розваг, і Мелекіно з Ялтою (не плутати з кримською) – де більше народу й «движу». А головне – всюди море. Хоча і не таке глибоке, як Чорне, але тепле й зі своїм характером – можна і на хвилях побавитися, і пішки спробувати перейти.

Охочі відпочити на Азовському морі вже приїжджають у квітні-травні
Охочі відпочити на Азовському морі вже приїжджають у квітні-травні

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Міф 3. Всі його пейзажі - лише терикони

Донбас – це промисловий регіон і, звичайно, що перша асоціація з ним – це саме «вугільні гори». Але насправді схід України мальовничий на пейзажі. Тут і Донецький кряж – третя гірська система країни, і Хомутовський степ – ботанічний заповідник, і Крейдяна флора, і національний парк «Меотида».

Заповідник Крейдяна флора, Луганщина
Заповідник Крейдяна флора, Луганщина

Хто ще не впевнений, що Донбас – це красиво, у вас є можливість побачити степові роздоли, ранковий туман над Сіверським Дінцем, весняне цвітіння ковилу, унікальні природні ландшафти Донбасу у віртуальній реальності завдяки проекту «Travelbox VR», який створює донеччанин Сергій Орлик.

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Міф 4. Донбас-Арену ми бачили, що ще?

Національний природний парк «Святі Гори», завод шампанських вин у Бахмуті, соляна шахта в Соледарі – це туристичні візитівки Донбасу, які мають бути у списку «must see» кожного українця.

Ну й, чесно кажучи, навіть у промисловості є на що подивитися. Повірте, коли ви вперше проїжджаєте потягом вздовж металургійного заводу у Маріуполі або біля підніжжя великого бурого терикону під Мар’їнкою, ваші уявлення про масштаб і пропорції у цьому урбанізованому світі змінюються назавжди.

Святогірська лавра над Сіверським Дінцем. Заповідник «Святі гори»
Святогірська лавра над Сіверським Дінцем. Заповідник «Святі гори»

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Міф 5. Це ж «совок», там одні пам'ятники Леніну.

Пам'ятки тоталітаризму були в кожному українському місті. І їх уже немає, адже відбулася декомунізація. А от на Донбасі є дещо краще за однотипного Леніна – Артем скульптора Івана Кавалерідзе, що височіє над Святогірськом. Артем – більшовик, і коли на реставрацію скульптури виділили 380 тисяч гривень з бюджету, це викликало обурення багатьох: мовляв, статую треба знести.

Проте, якщо відштовхуватися від мистецької цінності, то скульптура Артема є унікальною. Це найвищий у Європі об’єкт у стилі кубізму – 22 метри у висоту, а з постаментом – усі 28, а крім того, найважча бетонна скульптура у світі – понад 800 тонн. І головне – це робота Івана Кавалерідзе, якого ЮНЕСКО назвало «українським Мікеланджело».

Лише станьте на лівому березі Сіверського Дінця і підніміть голову: в цьому щось є!

Зовсім скоро Радіо Донбас.Реалії покаже вам усю серцевину туризму по-донбаськи під час медіапривалу у Святогірську, на який ми запросили людей, що знаходять спадщину, зберігають, вивчають і роблять на ній бізнес.

Хочете дізнатися більше про туристичний Донбас? До 17:00 20 травня " target="_blank">залишайте свої запитання тут. Відкриємо справжній Донбас всій Україні разом!

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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