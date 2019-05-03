Донбас без війни. Чудеса природи

Людмила Огерчук

Заповідник, що увійшов у ТОП-21 всеукраїнського конкурсу «Сім природних чудес України»; третя гірська система країни; місцевість, яка надихнула Чехова. За чудесами в Україні можна їхати не лише у Карпати чи до замків Волині, Галичини, Буковини. Вода, вітер і рослини створюють краєвиди Донеччини, які виглядають, як витвори мистецтва.​ Радіо Донбас.Реалії зібрало варіанти для вашої наступної туристичної поїздки (якщо ж ви, навпаки, живете на Донбасі і все це бачили, то ось 10 унікальних місць України за межами регіону).

Кам’яні могили

Кам’яні могили – «кам’яна країна», що розташована неподалік від села Назарівка Володарського району Донецької області. Це – рай для любителів незвичайних краєвидів, особливо на заході і сході сонця. Саме цей заповідник увійшов у ТОП-21 всеукраїнського конкурсу «Сім природних чудес України». Місцевість є домівкою для безлічі тварин – сірі куріпки, фазани, лисиці, зайці, степові гадюки – та 18-ти видів червонокнижних рослин.

«Меотида»

На територіях Володарського, Мангішського і Новоазовського районів Донецької області розкинувся національний парк «Меотида». На його території – озера, лимани, лагуни і коси. Символом парку є птах шилодзьобка (чоботар), який перебуває під охороною Червоної книги України, Бонської конвенції, Директиви ЄС про захист диких птахів та Угоди AEWA. До заповідника «Меотида» входить не лише суша, а і акваторія Азова (заказник «Білосарайська коса» – там охороняють рідкісних птахів). Після початку війни заповідник опинився розділеним: частина потрапила на окуповану російськими гібридними силами територію.

Святі гори

«Донецькою Швейцарією» або «Перлиною Донбасу» цю місцевість називали режисер Володимир Немирович-Данченко та письменник Антон Чехов. Простягається парк вздовж річки Сіверський Донець і займає 405 квадратних кілометрів. Святі гори мають свій особливий колір та дух. Складниками цього ландшафту є крейдяні гори, реліктові крейдяні сосни і вікові дуби.

Тут розташовані археологічні об’єкти та пам’ятники історії – їх понад 200: Святогірська Свято-Успенська лавра, могила Іоанна-затворника, чернечий скит…

А ще – шедевр кубізму, пам'ятник Артему (Федору Сергєєву) авторства скульптора Кавалерідзе, про декомунізацію якого так довго сперечалися, та відомий 600-літній дуб.

Донецький кряж

Одне із природних чудес України, третя гірська система країни – Донецький кряж. За свої 300 мільйонів років історії кряж виступав то морським дном, то островом, то частиною материка. І так як він є древніми горами, то поступово доживає віку.

Хомутовський степ

Хомутовський степ – ботанічний заповідник. Розташований на південному сході Донецької області, за 20 км від узбережжя Азовського моря. Саме тут режисер Сергій Бондарчук знімав у 1977 році фільм «Степ» за мотивами однойменної повісті Чехова.

Майже весь степ вкривають ковили і типчак. Існує легенда, що коли тут зупинилися на відпочинок два ворожі табори, одні послали на розвідку молодого воїна на ім'я Ковил, а інші дівчину Типчак. Молоді зустрілися на горі і закохалися одне в одного. Коли війська з обох сторін зранку побачили, що їхні розвідники закохані, вирішили їх не чіпати і відпустити. Із тих пір у степу рослини ковила і типчак завжди ростуть поруч.

Крейдова флора

Крокуси, тюльпани, рястка Буше, крейдовососнові бори, байрачні діброви – те, що творить ландшафт цієї території. Заповідник розташований в долині річки Сіверський Донець між селами Закітне та Пискунівка.

Клебан-Бик

Регіональний ландшафтний парк Клебан-Бик розташований на території Костянтинівського району. Клебан-Бицьке водосховище, «Клебан-Бицьке відслонення», сліди незвичайної рослинності, скам’янілі рештки коралів і молюсків та ще багато чого цікавого можна тут віднайти. Якщо пощастить з погодою – видовище може бути і таким: