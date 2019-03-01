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01 Березень 2019, Київ 12:18
Донбас.Реалії

10 уникальных мест Украины, которые стоить посетить

Карпаты

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Вы всю жизнь прожили в восточных регионах Украины и никогда не выезжали из родной области? А теперь переехали в Киев, Харьков, Днепр или Львов и хотите путешествовать, но не знаете, с чего начать? Радио Донбасс.Реалии собрало уникальные места Украины, в которых обязательно нужно побывать, чтобы в очередной раз убедиться, какая Украина – красивая и разноплановая страна. Мы решили не напоминать про областные центры, в которых всегда есть что посмотреть, или Киев, в котором хотя бы раз было большинство украинцев. Мы собрали именно те уголки, про часть из которых вы, может, даже и не слышали.

Манявский водопад (Ивано-Франковская область)

Один из крупнейших водопадов Украины. Его высота – около 20 метров. Вода ледяная, но искупаться у подножия в небольшом озерце можно, тем более, что, по рассказам местных, эти воды имеют целебные и омолаживающие свойства. Правда, по слухам, здесь водятся еще и мавки, и другие лесные жители. Проще говоря, колоритно!

А еще здесь очень красивая природа – густые сочно-зеленые заросли папортника и мха, огромные старые ели и чистый воздух. Будто здесь никогда не ступала нога человека и все вокруг именно такое, каким задумала матушка-природа.

Оптимистическая пещера (Тернопольская область)

Cамая длинная в мире гипсовая пещера. Ее длина – 240 км, и это только та часть, которая уже изучена. Интересно, что цвет гипса меняется. В верхней части 20-метрового пласта он темно-бурый, а вот в нижнем – желто-серый. По пещере проводят «экспедиции», будьте готовы, что вам нужно будет прыгать, бегать, пролазить и иногда сталкиваться с летучими мышами. Но чаще всего они спят.

Актовский каньон (Николаевская область)

Украинский ответ американскому Большому каньону, но в миниатюре. Длина каньона – около 4 километров, высота скал – до 50 метров. Но это не помешало получить в народе название «Долина дьявола». По легенде, древние скифы отправляли по течению реку Мертвовод, которая извивается между скалами каньона, в последний путь своих царей. Названия, конечно, мрачные, а вот рассветы здесь сказочные – скалы становятся розово-багряными. Очень красиво.

Олешковские пески (Херсонская область)

Самая большая пустыня Европы. Да, вы не ошиблись! В Украине есть пустыня, и ее делят на 7 частей, каждая из них отличается своими природными и климатическими особенностями – здесь встречаются даже небольшие оазисы.

Бакота (Хмельницкая область)

Это село затопили в 1981 году, когда строили новый Днестровский гидроузел. Хотя история Бакоты описывается еще в 1362 году. Именно здесь скальный мужской монастырь, в котором люди прятались от набегов татар.

Сейчас Бакота – это место с удивительной природой. Вы можете здесь рыбачить, заказать экскурсии на теплоходе или просто, забравшись на скалы, наслаждаться пейзажами.

Озеро Лемурийское (Херсонская область)

Украинское мертвое море. Одна из особенностей – розовый оттенок воды из-за водорослей, которые в ней растут. А кроме того, она еще и лечебная, и в этом не уступает мировым курортам. Интересно, что и лечебная грязь здесь уникальная, и на нее уже обратили внимание европейские косметические компании.

Уровень соли в воде не ниже, чем в Мертвом море.

Остров Джарылгач (Херсонская область)

Самый большой остров Украины. Настоящая жемчужина Черного моря с чистым песком и километрами нетронутых пляжей. Такие себе «украинские Мальдивы». Дикая природа совершенно рядом – олени, лани, муфлоны, а вечером к острову часто приплывают дельфины.

Вилково (Одесская область)

Здесь нет такси или метро, домики на отдельных островах, а вместо пешеходных дорожек – кругом вода. За что город называют «украинской Венецией». Чем вас точно еще удивит Вилково – это спокойной жизнью. Здесь никто никуда не спешит, чтят древние традиции и уважают природу. Если вы устали от шумного города и хотите на несколько дней отдохнуть от социальных сетей и разного негатива, вот это будет идеальный для вас вариант.

Говерла (Закарпатская и Ивано-Франковская области)

Банально, но все же этот пункт должен быть в списке «нужно посетить» у каждого украинца. Самая высокая точка Украины. Говерла. 2061 метр над уровнем воды. Отличная попытка проверить свои силы, какой вы альпинист. Тем более, что подняться и спуститься на вершину можно разными по сложности маршрутами. Главное – следите за стрелочками, которые указаны по всей дистанции. Обязательно берите с собой запасную одежду. Даже если вы туда идете, казалось бы, в самое жаркое время года. Поверьте, на вершине вас может ждать тучка, которая с удовольствием напомнит, что стихия сильнее человека.

Украинские альпинисты на Говерле
Украинские альпинисты на Говерле

Шацкие озера (Волынская область)

24 озера, которые стоит обойти, проплыть, прогрести на лодке, объехать на велосипеде. Продумайте себе маршрут так, чтобы была возможность познакомиться с каждым из «синих озер». Оно того стоит. Если вы – поклонники активного отдыха, то берите с собой палатки. Почти у всех больших озер есть палаточные городки, где за небольшую плату вы можете устроиться на ночлег. Костер, песни под гитару – романтика. Если вы за удобство и звездочные отели, то они также есть возле Свитязя – самого большого из озер Украины. Обязательно попробуйте копченого угря от поваров западно-украинской кухни.

Украина прекрасна, и это только 10 мест, в которых нужно побывать, если вы начинаете путешествие по стране. Радио Донбасс.Реалии готовит вам новые советы, а вы пишите на Donbas_Radio@rferl.org, где уже были или хотели бы побывать.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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