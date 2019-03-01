(Друкуємо мовою оригіналу)

Вы всю жизнь прожили в восточных регионах Украины и никогда не выезжали из родной области? А теперь переехали в Киев, Харьков, Днепр или Львов и хотите путешествовать, но не знаете, с чего начать? Радио Донбасс.Реалии собрало уникальные места Украины, в которых обязательно нужно побывать, чтобы в очередной раз убедиться, какая Украина – красивая и разноплановая страна. Мы решили не напоминать про областные центры, в которых всегда есть что посмотреть, или Киев, в котором хотя бы раз было большинство украинцев. Мы собрали именно те уголки, про часть из которых вы, может, даже и не слышали.

Манявский водопад (Ивано-Франковская область)

Один из крупнейших водопадов Украины. Его высота – около 20 метров. Вода ледяная, но искупаться у подножия в небольшом озерце можно, тем более, что, по рассказам местных, эти воды имеют целебные и омолаживающие свойства. Правда, по слухам, здесь водятся еще и мавки, и другие лесные жители. Проще говоря, колоритно!

А еще здесь очень красивая природа – густые сочно-зеленые заросли папортника и мха, огромные старые ели и чистый воздух. Будто здесь никогда не ступала нога человека и все вокруг именно такое, каким задумала матушка-природа.

Оптимистическая пещера (Тернопольская область)

Cамая длинная в мире гипсовая пещера. Ее длина – 240 км, и это только та часть, которая уже изучена. Интересно, что цвет гипса меняется. В верхней части 20-метрового пласта он темно-бурый, а вот в нижнем – желто-серый. По пещере проводят «экспедиции», будьте готовы, что вам нужно будет прыгать, бегать, пролазить и иногда сталкиваться с летучими мышами. Но чаще всего они спят.

Актовский каньон (Николаевская область)

Украинский ответ американскому Большому каньону, но в миниатюре. Длина каньона – около 4 километров, высота скал – до 50 метров. Но это не помешало получить в народе название «Долина дьявола». По легенде, древние скифы отправляли по течению реку Мертвовод, которая извивается между скалами каньона, в последний путь своих царей. Названия, конечно, мрачные, а вот рассветы здесь сказочные – скалы становятся розово-багряными. Очень красиво.

Олешковские пески (Херсонская область)

Самая большая пустыня Европы. Да, вы не ошиблись! В Украине есть пустыня, и ее делят на 7 частей, каждая из них отличается своими природными и климатическими особенностями – здесь встречаются даже небольшие оазисы.

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Бакота (Хмельницкая область)

Это село затопили в 1981 году, когда строили новый Днестровский гидроузел. Хотя история Бакоты описывается еще в 1362 году. Именно здесь скальный мужской монастырь, в котором люди прятались от набегов татар.

Сейчас Бакота – это место с удивительной природой. Вы можете здесь рыбачить, заказать экскурсии на теплоходе или просто, забравшись на скалы, наслаждаться пейзажами.

Озеро Лемурийское (Херсонская область)

Украинское мертвое море. Одна из особенностей – розовый оттенок воды из-за водорослей, которые в ней растут. А кроме того, она еще и лечебная, и в этом не уступает мировым курортам. Интересно, что и лечебная грязь здесь уникальная, и на нее уже обратили внимание европейские косметические компании.

Уровень соли в воде не ниже, чем в Мертвом море.

Остров Джарылгач (Херсонская область)

Самый большой остров Украины. Настоящая жемчужина Черного моря с чистым песком и километрами нетронутых пляжей. Такие себе «украинские Мальдивы». Дикая природа совершенно рядом – олени, лани, муфлоны, а вечером к острову часто приплывают дельфины.

Вилково (Одесская область)

Здесь нет такси или метро, домики на отдельных островах, а вместо пешеходных дорожек – кругом вода. За что город называют «украинской Венецией». Чем вас точно еще удивит Вилково – это спокойной жизнью. Здесь никто никуда не спешит, чтят древние традиции и уважают природу. Если вы устали от шумного города и хотите на несколько дней отдохнуть от социальных сетей и разного негатива, вот это будет идеальный для вас вариант.

Говерла (Закарпатская и Ивано-Франковская области)

Банально, но все же этот пункт должен быть в списке «нужно посетить» у каждого украинца. Самая высокая точка Украины. Говерла. 2061 метр над уровнем воды. Отличная попытка проверить свои силы, какой вы альпинист. Тем более, что подняться и спуститься на вершину можно разными по сложности маршрутами. Главное – следите за стрелочками, которые указаны по всей дистанции. Обязательно берите с собой запасную одежду. Даже если вы туда идете, казалось бы, в самое жаркое время года. Поверьте, на вершине вас может ждать тучка, которая с удовольствием напомнит, что стихия сильнее человека.

Шацкие озера (Волынская область)

24 озера, которые стоит обойти, проплыть, прогрести на лодке, объехать на велосипеде. Продумайте себе маршрут так, чтобы была возможность познакомиться с каждым из «синих озер». Оно того стоит. Если вы – поклонники активного отдыха, то берите с собой палатки. Почти у всех больших озер есть палаточные городки, где за небольшую плату вы можете устроиться на ночлег. Костер, песни под гитару – романтика. Если вы за удобство и звездочные отели, то они также есть возле Свитязя – самого большого из озер Украины. Обязательно попробуйте копченого угря от поваров западно-украинской кухни.

Украина прекрасна, и это только 10 мест, в которых нужно побывать, если вы начинаете путешествие по стране. Радио Донбасс.Реалии готовит вам новые советы, а вы пишите на Donbas_Radio@rferl.org, где уже были или хотели бы побывать.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)