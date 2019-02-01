Побачити гори замість териконів: у квітні діти, які постраждали від війни на Донбасі, підкорять Гімалаї

Побачити гори замість териконів; насолоджуватися неймовірними звуками природи замість постійних звуків снарядів; перевірити, чи вийде з тебе справжній альпініст та підкорити нові вершини під синьо-жовтим прапором. Це реально! В Україні стартував набір до першої реабілітаційної експедиції в Гімалаї для дітей, які постраждали від війни на сході України. Хто може стати учасником та які сюрпризи чекають на дітей?

Гімалаї, Джомолунгма. Висота понад 8 тисяч метрів, найрізноманітніша дика природа і неймовірні пейзажі. Такими гори у 2015 році побачили діти Талаківки під час зустрічі зі спортивним коментатором та керівником експедиції Валентином Щербачовим. Саме реакція дітей з невеличкого селища у Донецькій області стала поштовхом створити експедицію, де місце буде і для дітей із прифронтової зони.

«І два хлопчики сказали: «Гімалаї, як це здорово». І хтось з футболістів сказав, що для дітей – це недосяжна мета. Три роки намагався знайти помічників, щоб повезти дітей, яких обпалила війна, в кого батьки загинули, хто живе у «сірій зоні», мені вже пишуть з окупованих територій – Луганська та Донецька. І ось діти 14-15 років зможуть піти з нами навесні в експедиції. Ми вже починаємо відбір», – розповідає Валентин Щербачов.

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До експедиції потраплять три кандидати. Відбір – за мотиваційними та фізичними показниками. Для команди Валентина Щербачова важлива відкритість дитини, жага до пригод та готовність відверто говорити про себе та свої почуття. Кожна дитина віком від 14-15 років має написати автобіографічний лист, в якому розкажете про себе, свої інтереси та мрії, а також чому подорож в Гімалаї цікава для неї. Також потрібно записати відеозвернення на 5-7 хвилин, якість відео не має значення для організаторів, головне – що ви скажете. Розкажіть про своє сприйняття війни, свою історію життя на Донбасі під час цих майже п'ятирічних подій, що вас вразило найбільше.

«Ми проведемо відбір та тренувальний збір. Я подивлюся на їхній фізичний та морально-психологічний стан. Різні діти, і тут соплі не можна розмазувати, якщо будуть якісь труднощі. Я не буду їх вести по 25 кілометрів вгору. За день – 10-12 кілометрів, потім зупинятися в красивих місцях, фотографуватися, ночувати. Потім виведемо їх на озеро, два-три дні поплавають вони, тваринний світ, храми цікаві. Дуже насичена програма», – розповідає Валентин Щербачов.

Крім історії храмів, дикої природи та спілкування з новими людьми, на юних альпіністів чекає ще дещо, розповідає Валентин Щербачов.

«Я проведу їх цікавим маршрутом, не занадто високі висоти будуть. Але в кожного з трьох буде своя вершинка. Там безіменних багато. Це найпотужніша гірська система. Діти оздоровляться там, сезон манго буде. Гімалаї – це найкраще місце. Не має в світі такого аналогу, щоб так чисто, так красиво, і так потужно заряджається енергією людина. Це неперевершений ефект».

Заявку на участь можна надсилати до кінця лютого. А вже у квітні розпочнеться експедиція та триватиме два тижні.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)