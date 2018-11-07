Пік Шахтарів України: на яких вершинах світу є вугілля з Донбасу

Із шахт до вершин. Протягом 6 років донецькі альпіністи, підкорюючи вершини на різних материках, заносили туди вугілля з шахт Донбасу. З 2007 року на свій рахунок донеччани записали понад десяток піків, серед яких і раніше ніким не пройдені вершини. Акція «Вугілля Донбасу на вершинах світу» стала історичною.

У 2007 році підкорення вершин альпіністи присвятили 75-річчю Донецької області – щоб розповісти про свій регіон і привернути до нього увагу. На вершинах встановлювали прапори України та Донецької області, а пізніше виникла ідея з вугіллям, добутим в шахті напередодні експедиції. Щоразу альпіністи самостійно спускалися під землю за своїм «трофєєм».

9 січня група з 14 альпіністів, школярів та шістьох шахтарів з Добропілля підкорили найвищу точку України – Говерлу (2061 м).

22 березня команда донецьких альпіністів піднялася на вершину гори Монблан. Це найвища точка Західної Європи – 4808,73 м, кристалічний масив на кордоні Франції та Італії.

Першою горою, на яку донеччани занесли вугілля, стала Шиша-Пангма в Тибеті. Вона чотирнадцята в світі за висотою 8027 м, але найнижча серед восьмитисячників. Гора має дві вершини – центральну та головну, але альпіністам зараховується лише остання.

25 липня. На гору Ельбрус одночасно піднялися 75 людей майже з усіх міст Донецької області. Це наймасовіший вихід на найвищу точку Європи за період незалежності (на той час). На висоті 5642 м альпіністи залишили капсулу з вугіллям з шахти «Шахтарська-Глибока» з глибини 1380 м, а також символіку всіх міст області, які були представлені в експедиції.

2008 рік. У травні відбулася перша регіональна експедиція на Джомолунгму. Висота гори – 8848 метрів. На знак поваги до нелегкої шахтарської праці альпіністи Донбасу занесли на найвищу вершину в світі шматочки вугілля з шахт імені Скочинського, імені Бажанова, імені Гайового, «Краснолиманської» та імені Ткачука.

Уже у грудні донеччани поїхали підкорювати Кіліманджаро – гірський масив на північному сході Танзанії, найвища точка Африки (5895 м).

2009 рік. 29 липня почався похід українських альпіністів у Тянь-Шані в Киргизстані. Вже 1 серпня в Донецьку отримали «вісточку» – відкрили нікому не відому вершину в масиві льодовика. Висота 5132 м. Донецькі альпіністи як першопрохідці здобули право назвати вершину. Так на мапі з’явився пік Шахтарів України.

Альпіністи встановили на піку Шахтарів України мініатюрну 20-сантиметрову версію символу Донбасу – статуетку «Слава шахтарській праці», яка зображує гірника зі шматком вугілля в простягнутій руці, спеціально виготовлену для експедиції з полегшених полімерних матеріалів.

У липні 2010 року донецькі альпіністи підкорили найвищу гору Північної Америки Мак-Кінлі. Її висота – 6194 метри. На підкореній вершині донеччани традиційно залишили український прапор, прапор Донецької області і шматочок донецького вугілля. Незважаючи на важкі погодні умови, альпіністам вдалося піднятися на вершину за 10 днів, а не за стандартні 20 діб.

Також у 2010-му вперше донецька експедиція підкорила Антарктиду. У складі команди була Олена Виблова – перша українська альпіністка, яка піднялася на найвищу сходинку льодового континенту.​

27 грудня донецькі альпіністи піднялися на пік Вінсона, висота якого 4892 метри. Щоправда, погода не дозволила це зробити з першого разу. Експедиція кілька разів була вимушена спускатися до свого табору, бо вітер та хурделиця не давали пройти запланований маршрут. Після підкорення піку Вінсона донеччанин Сергій Ковальов став учасником неформальної спільноти «Клуб 7 вершин» – альпіністів, які підкорили найвищі точки всіх континентів світу. На той момент Ковальов був другим українцем у цьому почесному клубі, зараз там 5 українських альпіністів.

5 січня 2011 року в Антарктиді донецькі альпіністи підкорили нікому не відому вершину, яку назвали пік Донбасу. Він розташований у відрогах масиву Вінсона, маршрут комбінований (льодово-скельний), вихід до вершини зайняв 5,5 годин, адже висота піку Донбасу – 3126 м. На ньому, крім традиційного вугілля в капсулах, також поставили хрест з артемівської солі.​

А вже в листопаді 2011 в Гімалаях вугілля Донбасу стало більше. В рамках першої українсько-російської експедиції альпіністи підійнялися на вершини Пуморі (7161 м) та Ама-Даблам (6814 м), куди принесли не лише донецьке, але й кузбаське вугілля. Той листопад між собою альпіністи називали «чорним», дуже багато відомих спортсменів загинули в горах. Команда з Донбасу та Кузбасу була одна з небагатьох, яка не втратила жодного учасника.

У 2012 році «чорне золото» України потрапило і до Південної Америки, а точніше, найвищої точки – гори Аконкагуа, висота якої 6962 м. Ця експедиція стала тренувальною для українських альпіністів, адже головна подорож була попереду.

У травні донеччани мали піднятися знову на Джомолунгму та символічно розіграти матч між собою на честь чемпіонату Євро-2012, що проводився в Україні. Проте через погодні умови плани експедиції були трохи змінені. 19 травня на найвищу гору планети вперше в історії піднявся шахтар Віталій Кутній, який сам заніс шматок вугілля та футбольний м’яч.

На цьому програма «Вугілля Донбасу на вершинах світу» була завершена.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)