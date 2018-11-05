Це місто може врятувати саме себе – волонтер

Цього року Україна вперше долучилася до світового дня благочинності – «​Щедрого вівторка»​, який відбудеться 27 листопада. Щороку у понад 150 країнах світу мільйони людей у вівторок, після Дня подяки, влаштовують благодійні акції та допомагають співвітчизникам. В Авдіївці під Донецьком готують благодійний концерт та ярмарок, гроші з яких витрачатимуть на допомогу бійцям на сході України, на лікування одного з жителів Авдіївки та утримання безпритульних тварин.

«Робити добро – легко!» – з такими словами звертається до жителів Авдіївки координатор проекту в місті Аліна Косовська: вона збирається об'єднати бізнесменів та благодійні організації, шкільні та творчі колективи, магазини та кафе і, взагалі, всіх небайдужих, хто прагне змінити рідне місто. Бо організатори впевнені: хоч поруч війна, потрібно постійно робити добрі справи.

«Дуже багато жителів Авдіївки, попри своє скрутне становище, активно допомагають іншим. Це нескладно. Насправді, це місто може врятувати саме себе, якщо люди просто візьмуться за це та зрозуміють, що можна робити будь-які послуги не лише за гроші, а тому, що хочеться допомогти своїм землякам», – каже Аліна Косовська.

Це місто може врятувати саме себе, якщо люди просто візьмуться за це та зрозуміють, що можна робити будь-які послуги не лише за гроші

27 листопада Україна вперше стане учасницею «Щедрого вівторка» – дня добрих справ, який в усьому світі відзначають у вівторок після Дня подяки.

Щоб стати учасником ярмарку, потрібно виготовити свої цікаві вироби, заповнити анкету учасника, продати вироби та передати виручені кошти на благодійні цілі. Продавати можна все, що забажається: сувеніри, одяг, вироби з дерева чи металу, картини, книги, фото.

«Вхід на концерт буде платний, і будуть благодійні внески. Відвідувач сам вирішуватиме, яку суму сплатити. Також люди самі вирішуватимуть, на який напрямок жертвуватимуть гроші: допомога військовим (збираємо кошти на прилад нічного бачення), лікування безпритульних тварин, збір коштів на лікування одного з жителів Авдіївки з діагнозом розсіяний склероз», – пояснює кординатор «Щедрого вівторка» Аліна Косовська.

Люди самі вирішуватимуть, на який напрямок жертвуватимуть гроші

Крім того, у школах проводитимуть «уроки добра» – це зустрічі учнів з авдіївськими волонтерами та меценатами, які можуть власними прикладами надихнути дітей робити добрі справі.

Аліна Косовська взагалі вважає, що участь України у світовому «Щедрому вівторку» – це важливий крок українського суспільства до змін.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)