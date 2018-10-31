Хирургический корпус центральной больницы Мирнограда Донецкой области отремонтировали и установили там новый рентген-аппарат. Город расположен примерно в 25 километрах от линии разграничения, и только по официальным данным в него приехало более 17 тысяч переселенцев. Ремонт жилья для внутренне-перемещенных лиц и пострадавшей от войны социальной инфраструктуры финансирует Европейский инвестиционный банк. Эта программа действует и в других городах Донбасса. Как много объектов можно восстановить по западной программе?

Хирургический корпус Мирноградской горбольницы реконструировали и восстановили, приобретен рентген-аппарат производства Италии. Это первый капитальный ремонт больницы за последние 40 лет. Европейский инвестиционный банк выделил на этот проект почти 230 тысяч евро.

​Старое оборудование работало с начала войны с двойной нагрузкой, рассказывает врач-рентгенолог Мирноградской горбольницы Людмила Низковолосова. Это единственный круглосуточный рентген на 120 тысяч человек: весь Покровский район, да еще и на прилегающие поселки Днепровской области и переселенцев.

Большой наплыв переселенцев, это плюс еще 15-17 тысяч, большая нагрузка на наши рентген-аппараты, а представьте, у нас аппараты 86-го года, 76-го года!

«Большой наплыв переселенцев, это плюс еще 15-17 тысяч, работать приходится много, нам достается, конечно! Большая нагрузка на наши рентген-аппараты, а представьте, у нас аппараты 86-го года, 76-го года! Сейчас позитив, радость, что появился новый аппарат, красивый, современный!» – сообщила в интервью Людмила Низковолосова

Теперь отделение сможет обслуживать 11 тысяч пациентов в год. Реконструкция больницы – лишь первый из сотен проектов Программы раннего восстановления Украины, который доведен до конца.

Сумму дробят, чтобы быстрее доходила до цели

Всего на программу выделено 200 миллионов евро. С 2014 года банк выделил 3 миллиарда евро на восстановление Украины, но среди них очень важны эти 200 миллионов на раннее восстановление, рассказывает глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон. Чтобы деньги как можно скорее доходили до конкретной точки и решали проблему, эта цифра разбита на небольшие суммы, которые идут на конкретные школы, больницы, общежития.

11 октября в Мирнограде на открытии хирургии после ремонта даже не верилось, что в 25 километрах находится линия фронта, делится впечатлениями Жан-Эрик де Загон. Несмотря ни на что, люди стремятся к нормальной жизни, дети идут в школу, рестораны открыты, людям нужно помочь нормально жить.

Следующая программа – ремонт городских инфраструктур и освещения

В Мирнограде и других городах после ремонта основных объектов жизнеобеспечения (школ, больниц, жилья) в банке планируют перейти к другим программам. 400 млн евро запланировано выделить в регионе на ремонт городских инфраструктур, уличного освещения.

Властям Мирнограда нужно больше думать о будущем, город не могут все время кормить две старые шахты. Они истощаются, и стоит подумать о занятости людей, считает Жан-Эрик де Загон.

Говорим о Мирнограде, то он зависит от шахт, людям нужно дать сменить род занятий, например, на агробизнес. Это поможет создать инфраструктуру!

«Если мы говорим о Мирнограде, то весь город зависит от шахт. И я надеюсь, мер думает об альтернативе, что будет через 5, 10, 20 лет! Нужно думать об образовании для людей, нужно обучать их другим профессиям, давать вакансии. Необходимы альтернативы, людям нужно дать возможность сменить род занятий, например, на агробизнес. Это поможет создать хорошую инфраструктуру!» – считает Жан-Эрик де Загон

В других городах тоже ремонтируют школы, общежития, соццентры

Параллельно финансируется еще несколько проектов, например в Краматорске идет ремонт в городской больнице и в одной из школ, в Мирнограде строится социальный центр и переоборудывается общежитие для переселенцев.

В банке говорят, что иногда проекты задерживаются потому, что в саму систему уже заложена проверка на противодействие коррупции. Проект проверяет правительство, но Европейский банк проверяет параллельно финансирование на местах, чтобы исключить коррупцию.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)