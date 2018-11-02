(Публікуємо мовою оригіналу)

В середине 2014 года, когда шли самые активные бои, в городах неподконтрольной Киеву части Донбасса осталось много брошенных собак и кошек: люди в спешке покидали родные стены, позабыв о братьях своих меньших. Еще в 2015-м можно было наблюдать картину: раненые собаки с порванными ошейниками бегают по улицам… Какова же ситуация сегодня с бездомными животными в оккупированном Донецке?

В Донецке по-прежнему работают два крупных приюта: «Пиф» (частный) и КП «Животные в городе». Но все они переполнены. В «Пифе» содержится около 800 собак и кошек, во втором приюте – порядка 300. Все приюты остро нуждаются в медикаментах. Зачастую помогают волонтёры: привозят лекарства, еду, тёплые вещи.

Сотрудники «Пифа» жалуются, что им приходят огромные счета за электричество. И никто из руководителей группировки «ДНР» не может ничем помочь или пойти навстречу. Приходится выкручиваться своими силами, подключать добровольцев, проводить благотворительные акции.

Ветврачи приютов рассказывают, что сейчас собак, как правило, просто клипсуют, а не чипируют, как раньше. Ведь это затраты.

Но, несмотря на сложную социальную ситуацию на подконтрольной российским гибридным силам части Донбасса, в такие приюты для бездомных животных иногда всё же приходят желающие взять «четвероногих друзей».

Уличных дворняг зачастую кормят сердобольные горожане. А почти в каждом подъезде найдётся бабушка, которая подкармливает целую кошачью стаю.

Дончане продолжают содержать животных, несмотря на низкие доходы. У некоторых хозяев даже по две или три собаки.

Породы разные. Зачастую в Донецке сегодня можно встретить немецких овчарок, американских стаф-терьеров, лабрадоров, мопсов, такс, той-терьеров, доберманов, хаски… Это недёшево: мясные продукты подорожали, а за обычный медосмотр в ветклиниках требуют около 150 рублей (около 60 гривен).

Ежегодно в Донецке проводят еще и выставки собак и кошек («республиканского уровня»).

Донецку нужна целая программа по чипированию и стерилизации бездомных животных, ведь их по-прежнему много, и они могут представлять опасность для прохожих. Но, по всей видимости, подконтрольной России администрации вот уже пятый год не до этого. Благо, что еще остались добрые горожане, которые всегда готовы подкормить уличных животных. Более того, дончане заводят новых щенков. И это только радует. Ведь любовь к животным заслуживает уважения, а их преданность к хозяевам всегда бесценна и неподкупна.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)