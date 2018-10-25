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Покататься на скейте или велосипеде, потанцевать брейк-данс, сыграть в стритбол теперь можно в новом урбан-центре в Лисичанске. Разбитый кинотеатр превратился в современное пространство, начиненное полезными и интересными приспособлениями.

Лисичанский центр урбан-культур «Дружба» открылся в здании бывшего городского кинотеатра. Часть помещений ранее пустовали, а теперь там появились скейт-парк, трасса для паркура, танцевальный зал для брейк-данса, хаб и две площадки для фестивалей и образовательных проектов. Также у центра есть панна-клетка для уличного футбола и стритбольный корт для уличного баскетбола. Строится еще и скалодром для альпинистов, рассказывает один из создателей центра, лисичанин Максим Трунов. По его словам, уличная культура сейчас активно развивается, и молодежи нужно место для занятий. Для этого и создавался центр. Однако, есть у него и образовательные цели.

Мы сможем вовлечь молодежь в то, чтобы они могли развиваться

«Мы хотим, чтоб это было не просто скейт-парком или хабом. Чтобы это было сочетание спортивного и обучающего компонента. Так мы сможем вовлечь молодежь в то, чтобы они могли развиваться, какие-то решения принимать, совместно что-то создавать. А мы, старшее поколение, будем помогать и курировать. С документами, с отчетностью. Потому, что для них это еще довольно сложно», – рассказал Максим Трунов.

Открылся центр фестивалем, на который съехались представители 3 областей – Луганской, Донецкой и Харьковской. В течение дня можно было самому поучаствовать в соревнованиях или посмотреть на выступления других. Уличная культура делиться на 25 видов. Один из блоков – райдеры. Это те, кто катаются на велосипедах, роликах, скейтах. Поучаствовать в соревнованиях приехал 14-летний северодончанин Стас Черников. Он полтора года занимается BMX-ом. Теперь в Лисичанск собирается ездить чаще, так как в своем городе тренироваться негде.

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У меня велосипед специально для трюков

«У меня велосипед специально для трюков. Просто на улице катаюсь. У нас нет скейтпарка в Северодонецке», – говорит Стас Черников.

Как чувствуешь, так и делаешь, чтобы было красиво – Лутитский

Также к уличной культуре относятся воркаут, паркур, брейк-данс, уличный футбол и баскетбол. Кстати, практически каждый из этих видов имеет ответвление. Например, в уличном баскетболе есть баскетбольный фристайл. Познакомить людей с этим видом в Лисичанск приехал чемпион Европы, киевлянин Анатолий Лутитский.

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Это, как танец с мячом. Смесь с акробатикой

«Это, как танец с мячом. Смесь с акробатикой. Здесь нет связок, здесь нет школы. Ты как чувствуешь, так и делаешь. Нет границ, нет правил. Можешь крутить, творить, что хочешь, но нужно, чтобы это смотрелось красиво», – отмечает Анатолий.

В других регионах страны пока таких урбан-центров еще нет – Матюхин

Это первый в Украине многофункциональный урбан-центр, говорит руководитель харьковской организации Street culture Егор Матюхин. По его словам, они и еще одна киевская общественна организация – «Код міста» – помогали лисичанам с созданием центра, а также проведением фестиваля.

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Это сейчас тренд во всем мире

«Мы учим, как проводить фестиваль. Как привлекать молодежь в эту культуру. Это сейчас тренд во всем мире. Объединяются уличные культуры. И Украина является одним из лидеров по уровню брейк-данса, паркура, скейтбординга», – рассказал Егор Матюхин.

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Урбан-центр в Лисичанске – это пилотный проект по созданию таких площадок, говорит Егор Матюхин. Финансово помогают с этим некоторые международные организации. В частности, проект в Лисичанске профинансировало агентство США по международному развитию. Если этот центр покажет хороший результат, то такие же объекты будут пытаться сделать и в других городах Луганской и Донецкой областей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)