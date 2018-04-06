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В Мариуполе начала работать первая в Украине молодёжная бизнес-школа «StartUp». Получить необходимые знания по предпринимательству, совет эксперта, понять, какая идея может принести стабильный доход, создать бизнес-план и получить деньги на развитие собственного дела – всё это стало доступно для студентов и учащихся старших классов. Открыта школа на базе городского Центра занятости, сотрудники которой хотят создать для креативной молодёжи все условия для успешного старта в жизни.

Первый урок молодёжной бизнес-школы «StartUp» состоялся в Мариупольском центре занятости. Как говорят сотрудники центра, это пока единственный проект такого рода не только в Донецкой области, но и в Украине. Молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет здесь будут обучать основам ведения предпринимательской деятельности, а также помогут воплощению бизнес-идей в жизнь.

Заместитель директора городского Центра занятости Светлана Мищенко уверена, что, создав условия для талантливой молодёжи, можно избежать её оттока из страны. Для этого необходимы и знания, и мотивация, и поддержка, говорит она.

Идея школы состоит в том, чтобы направить детей на осознанную мотивацию ведения предпринимательской деятельности

«Вся молодёжь достаточно креативная, достаточно амбициозная. И в будущее она смотрит не таким взглядом, как смотрим мы. Идея школы состоит в том, чтобы направить детей на осознанную мотивацию ведения предпринимательской деятельности. Сейчас задача – научить, расширить их кругозор, объяснить, что такое стартап и для чего он нужен», – сказала Светлана Мищенко.

В первой группе бизнес-школы обучается пока 10 человек. Большинство из них мечтает о собственном деле. Но, имея идею, они не знают, как действовать дальше.

Ученик 11-го класса Максим Гунько говорит, что в школу пришёл из-за недостатка знаний и за помощью.

Мне всегда было интересно начать какой-нибудь бизнес. Идея есть, но я немножко не умею делать анализ рынка. Нужна разработанная стратегия

«Я недавно узнал, что здесь проходят занятия по профориентации для детей. Пришёл. Мне рассказали о школе стартаперов. Мне всегда было интересно начать какой-нибудь бизнес. Идея есть, но я немножко не умею делать анализ рынка. Нужна разработанная стратегия. Я надеюсь, что мне в этом помогут. Думаю, что школа мне очень поможет», – говорит школьник.

Преподаватель бизнес-школы София Арзуманова надеется, что занятия в школе помогут молодым людям правильно развить свои идеи, изучить возможные способы их реализации, разработать план действий и подготовить свой стартап к запуску, и в результате стать успешными.

Мы работаем на то, чтобы ребята, которые пришли в школу, вышли отсюда с определёнными результатами, которые в дальнейшем воплотятся в жизнь

«Мы хотим дать именно ту базу, которая поможет им преподнести себя партнёрам, инвесторам, социальным грантам, которые можно получить и реализовать свою идею уже в практической деятельности. Мы работаем на то, чтобы ребята, которые сегодня с нами, которые пришли в школу, вышли отсюда с определёнными результатами, которые в дальнейшем воплотятся в жизнь», – сказала она.

Обучение в школе продлится до середины лета. Затем работа с учениками продолжится, но уже с теми, кому понадобится помощь в разработке уже конкретных бизнес-моделей. А презентация успешных проектов состоится в ноябре этого года. Авторы проектов получат не только практическую поддержку от успешных предпринимателей, но и финансирование.

Готовый бизнес-план мы презентуем и будем обращаться за финансовой поддержкой к предпринимателям, которые имеют возможность для реализации юношеских креативных идей

«Готовый бизнес-план мы презентуем и будем обращаться за финансовой поддержкой к предпринимателям, которые имеют возможность для реализации юношеских креативных идей. Это наша следующая ступень развития», – рассказала Светлана Мищенко.

Молодёжная школа, по сути, является стартапом и для самого Центра занятости. Это проект с амбициозными целями – удержать молодёжь в стране и создать все условия для её карьерного роста на родине, а не за её пределами. Специалисты Центра занятости уверяют, что это не единственный проект для молодёжи. Скоро начнёт работать ещё ряд интересных курсов, но служба занятости, как настоящий стартапер, пока держит их в секрете.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)