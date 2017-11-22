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В Мариуполе снизилась безработица. По данным Мариупольского городского центра занятости, уровень безработицы в городе упал на 26%. Чтобы улучшить обстановку на рынке труда, специалисты центра используют в своем арсенале новейшие разработки и расширяют спектр услуг для соискателей работы. Но в городе, где средняя зарплата составляет немногим более 6000 гривен, найти работу по специальности для многих жителей и переселенцев по-прежнему довольно сложно. Что происходит на рынке труда в Мариуполе, какие новые методы используют специалисты для облегчения поиска работы и в каких специалистах по-прежнему нуждается город, выясняли «Донбасс.Реалии».

В условиях затянувшегося военного конфликта и большого количества переселенцев, приехавших в Мариуполь, проблема поиска работы до сегодняшнего дня остается актуальной. Официальные данные центра занятости не отражают реальной картины на рынке труда, так как статус безработного по разным причинам получают не все. Специалисты городского центра занятости отмечают, что спустя три года началось снижение показателя безработицы. Рынок труда постепенно оживает и растет доверие не только к службе, но и к тем, кто ищет работу, особенно к переселенцам.

По доверию работодателей к переселенцам немножко изменилось отношение за эти три года.

«Чтобы был огромный скачок, рост, я не скажу. Может, его и не видно в статистических данных. Но по отношению к рынку труда, по доверию работодателя к центру занятости, по доверию работодателей к переселенцам немножко изменилось отношение за эти три года. Если раньше сомневались, стоит ли брать, а может человек уедет, то сейчас, как говорится, «распробовали». Бывает, что кадры, которые приезжают с неподконтрольной территории, из Донецка, из крупных городов Луганской области, более подготовлены, чем местные», – говорит специалист отдела по работе с предприятиями Ольга Валова.

Для облегчения поиска работы государственная служба занятости практикует различные нововведения. Создание видеорезюме и онлайн-собеседования с работодателями, ваучеры на обучение и сотрудничество с различными фондами, курсы повышения квалификации и переобучение, компенсации затрат работодателям и помощь в создании собственного бизнеса, размещение на сайте центра видеовакансий и оплата стажировок с последующим трудоустройством не только в Мариуполе, но и в других городах. Внедрение современных методов способствует снижению уровня безработицы, говорят в мариупольском центре занятости.

Снижается уровень зарегистрированной безработицы по Мариуполю. Сейчас на –учете пребывает 3000 безработных

«Снижается уровень зарегистрированной безработицы. Именно по городу Мариуполю. Я не могу судить обо всей Украине. Если в прошлом году было более 14000, то сейчас – 10000 обратившихся за услугами. И по состоянию на дату, если взять 2014-2015 годы, у нас пребывало безработных более 4000, сейчас намного меньше – 3000 безработных», – говорит заместитель директора мариупольского центра занятости Оксана Мищенко.

Многие люди прошли переобучение и получили новые профессии. Бывший диспетчер Ирина Чебанова стала поваром.

Мне хорошо помогли, выучили меня. Теперь я иду стажироваться в кафе

«Мне хорошо помогли, выучили меня. Вообще я на заводе работала, завод закрылся. Теперь вот я иду стажироваться в кафе», – рассказывает Ирина.

А Наталья Толмачева после обучения стала преподавать в учебном центре.

«Меня направил сюда центр занятости, на курсы флористики. Мне очень понравилась эта профессия, получила образование, меня пригласили на работу от центра занятости – и вот я здесь», – говорит Наталья.

Из 10 тысяч обратившихся в центры занятости работу получили только 5 тысяч, и это в полумиллионном городе. На сегодняшний день в службе занятости Мариуполя имеется всего 450 вакансий. В топе наиболее актуальных профессий по-прежнему остаются врачи, медперсонал и квалифицированные рабочие. Их до сих пор невозможно укомплектовать, говорят в центре занятости. В число востребованных также перешли вакансии, не требующие квалификации. Здесь большую роль сыграло повышение минимальной заработной платы.

Город за истекший период, кроме 340 рабочих мест в коммунальной сфере, ничего не предложил. Новых предприятий, способных решить проблему занятости, в городе не образовано. Заявки от малого бизнеса на рабочую силу тоже не вносят кардинальных изменений на рынке труда. А большие корпорации, их представительства, торговые центры и средний бизнес набирают сотрудников через свои отделы кадров или рекрутинговые компании, не спеша прибегать к услугам службы занятости. Поэтому большинство жителей Мариуполя продолжают искать работу самостоятельно. И, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни, зачастую не одну.

А город пестрит объявлениями «Требуются…». Причем работа предлагается не только в Мариуполе, но и за его пределами. И эти пределы не всегда обозначены границами Украины.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)