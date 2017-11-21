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В среде луганских боевиков – все признаки «переворота». Утром 21 ноября центр Луганска наполнился людьми в форме без опознавательных знаков. Это оказались вышедшие из-под контроля Игоря Плотницкого «силовики». Такое продолжение получил конфликт главаря «ЛНР» и так называемого «бывшего главы» «МВД» группировки «ЛНР» Игоря Корнета.

В Луганске с самого утра практически весь центр города перекрыт вооруженными людьми. Возле некоторых админзданий также можно было увидеть военную технику. Кто эти люди, неизвестно. Что-либо комментировать журналистам подконтрольного Плотницкому каналу «Луганск 24» они отказывались.

«Кто бы нам мог прокомментировать? – Никто! – Люди переживают… – Без комментариев!», – отвечают люди в форме журналисту на улице.

Жители Луганска получают от боевиков две картины мира: по телеканалу «Луганск 24» – версию Игоря Плотницкого, а с сайта «ЛНР» «ЛИЦ» – версию Игоря Корнета. Позже именно на нем появилось видеообращение так называемого «министра» «МВД» «ЛНР» Игоря Корнета, которого накануне Плотницкий отстранил от «должности».

«Переворот» в 2016 году инсценировали в окружении Плотницкого –Корнет

Корнет рассказал, что ночью в город якобы пыталась проникнуть «диверсионно-разведывательная группа для совершения террористических актов, но большую часть «диверсантов» якобы удалось задержать. Также Игорь Корнет опровергал слухи о своей «отставке». Более того, заявил, что дискредитация так называемого «МВД» группировки «ЛНР» проводилась людьми из окружения Плотницкого, и эти люди работали на украинские спецслужбы. В частности, он обвинил в этом руководителя сепаратистского телеканала «Луганск 24» Анастасию Шуркаеву. Также он обвинил двоих приближенных к Плотницкому людей в инсценировке прошлогоднего «переворота».

Установлена причастность руководителя «администрации» главы «ЛНР» Ирины Тейцман к инсценировке «переворота»

«Установлена причастность руководителя «администрации» главы «ЛНР» Ирины Тейцман, а также начальника «службы правительственной безопасности» «МВД» «ЛНР» Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 «государственного переворота» в «ЛНР». В результате был убит «бывший премьер-министр» и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и «приговорен» к длительному тюремному заключению «заместитель командующего управления» «народной милиции» «ЛНР» Виталий Киселев. Данные мероприятия проводились при непосредственном участии ряда «высокопоставленных сотрудников» «генеральной прокуратуры», которые занимались фабрикацией данных «уголовных дел», – заявил Игорь Корнет.

В конце своего обращения Игорь Корнет заявил, что передал Игорю Плотницкому все материалы по этим делам, и тот «принял решение о возбуждении уголовных дел».

Тем временем, на сайте главаря «ЛНР» появилось заявление Игоря Плотницкого, в котором он опровергает слова Корнета. Сообщается, что оснований для ареста Шуркаевой, Тейцман и Селивестрова нет. А все заявления и действия Корнета не имеют юридической силы, так как его еще накануне отстранили от «должности».

Попытки нелегитимного руководства «МВД» «ЛНР», нацелены на создание напряжения

«Попытки людей, действующих под влиянием нелегитимного руководства «МВД» «ЛНР», нацелены, прежде всего, на создание социального напряжения в городах «Луганской народной республики» и являются продолжением кадровых изменений, произошедших 20 ноября», – говорится в заявлении Игоря Плотницкого.

Канал «Луганск 24» накануне активно освещал «заседание» «народного совета», где озвучивалось «решение» отстранить Корнета от «должности». А с самого утра во вторник канал освещал появление вооруженных людей на улицах города. В то же время, другой рупор в группировке – сайт «Луганский информационный центр» – об отставке Корнета заявил только после шести вечера 20 ноября. А во вторник «ЛИЦ» ничего не писал о вооруженных людях в Луганске, зато первым разместил видеообращение Игоря Корнета.

Под вечер в Луганске теле- и радиовещание вообще прекратилось.

Из-за разборок могут пострадать мирные жители – Андрей Дихтяренко

Из-за разборок в группировке «ЛНР» могут пострадать мирные жители Луганска. Такое мнение высказал луганский журналист, главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко. По его мнению, сегодня Игорь Корнет показал, что не собирается добровольно лишаться своих «полномочий» и готов на силовое противостояние. И сейчас многое зависит от того, какое решение примет Плотницкий.

Жителям Луганска нужно будет держать ухо востро, чтобы не стать жертвой этих бандитских разборок

«Я вижу два варианта. Первый – это Плотницкий хочет решить дело миром. Как это было в 2015 году. Тогда он воевал и против Корнета, и против Пасечника (глава «МГБ» группировки «ЛНР» – ред.) после того, как они арестовали его «министра угольной промышленности». В итоги все остались на своих местах. Либо же начнется силовое противостояние, и тогда всем жителям Луганска нужно будет держать ухо востро, чтобы не стать жертвой этих бандитских разборок», – рассказал Андрей Дихтяренко.

Также Андрей Дихтяренко не исключает, что в случае, если стороны не договорятся, то в Луганске могут появиться бойцы одной из российских частных военных кампаний. То есть конфликт будет решать третья сторона.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)