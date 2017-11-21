(Друкуємо мовою оригіналу)

Украине не стоит реагировать на конфликт в группировке «ЛНР», считает координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. По его мнению, конфликт между главарём вооруженного формирования «ЛНР» Игорем Плотницким и снятым с «должности» «министром внутренних дел» группировки «ЛНР» Игорем Корнетом – это распределение сфер влияния между ФСБ и Главным разведывательным управлением России. Об этом с Юрием Кариным говорили в эфире Радио Донбасс.Реалии.

– Может ли Украина воспользоваться дезорганизацией в руководстве группировки «ЛНР», которое мы сейчас наблюдаем, взять Луганск под свой контроль? Насколько вероятен успех от таких действий?

– Давайте исходить от того, насколько вероятны такие действия. Я бы сказал, что вероятность – ноль процентов, поскольку Украина выполняет свою часть Минских соглашений. Не в наших интересах их нарушать.

Не вижу смысла в реакции официальной Украины на то, что происходит на оккупированных Российской Федерацией территориях

Не вижу смысла в реакции официальной Украины на то, что происходит на оккупированных Российской Федерацией территориях.

– Игорь Корнет говорит, что «переворот» в Луганске мог быть организован Киевом, который якобы «внедрил свою агентуру» в руководство «ЛНР». Насколько украинские спецслужбы в состоянии провести такую операцию?

Криминальные разборки в Луганске являются ничем иным как разборками за сферы влияния между ФСБ и ГРУ Генерального штаба Российской Федерации

– Криминальные разборки в Луганске с привлечением террористических группировок, спонсируемых Российской Федерацией, являются ничем иным как разборками за сферы влияния между ФСБ и ГРУ Генерального штаба Российской Федерации. Какие цели они могут преследовать? Так уж сложилось, что Донецкую область курирует гражданин Сурков и Главное разведывательное управление, а Луганскую область курирует ФСБ. Сейчас идёт передел сфер влияния. Об этом косвенно можно судить по позиции ФСБ.

​– Чем закончатся эти события в Луганске, Ваш прогноз?

– Честно говоря, тяжело делать какой-то вывод, но чем меньше таких граждан останется на наших территориях, тем лучше. Делать ставку на кого-то из них я не стал бы. Любой исход поприветствую, особенно если кто-то из них будет отстранён от «должности» навсегда.

– Есть также версия, что, возможно, Кремль использует такие ситуации для сценария отказа от «республики». Насколько такие версии правдоподобны?

Я бы рассматривал другой вариант – объединения этих двух квазиобразований в одно, со столицей в Донецке

– Я бы рассматривал другой вариант – это вариант объединения этих двух квазиобразований в одно, со столицей в Донецке. Но опять всё упирается в то, что Плотницкий и Захарченко являются подписантами протокола Минских договорённостей, поэтому до реализации Минских соглашений они не будут тронуты российской стороной.

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)