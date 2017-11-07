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В оккупированном Луганске продолжается противостояние между так называемым «МВД» и главой группировки «ЛНР» Игорем Плотницким. После того, как в конце октября так называемому «министру внутренних дел» группировки Игорю Корнету устроили обструкцию на заседании «совмина» и в СМИ, Корнет ответил Плотницкому в видеообращении: заявил, что не позволит другим руководителям группировки давить на своё «ведомство». Что стоит за взаимными обвинениями внутри группировки «ЛНР»?

Игорь Корнет записал видеообращение, в котором обвиняет руководство «ЛНР» в открытом противостоянии с так называемым «МВД» группировки «ЛНР».

«Мы не допустим, чтобы сотрудники «ведомства» и «министерство» в целом подвергались прессингу каких-либо групп, пытающихся заменить собой общество, как это происходит в Украине. Тех, кто слишком уверился, что «республика» существует для удовлетворения их личных интересов – разочарую: этого не произойдёт», – заявил Корнет.

Ранее на заседании «совета министров» группировки «ЛНР» так называемого «министра МВД» Игоря Корнета обвинили в захвате частной собственности. В ответ Корнет предостерёг руководство группировки от сотрудничества с украинскими спецслужбами, демонстративно покинув заседание.

Конфликт между «силовыми структурами» группировки «ЛНР» начался давно, говорит блогер Алексей Фалин. «Основная причина – перераспределение контроля потоков наркотрафика, оружия и гуманитарной помощи из России. Тот, кто сидит на потоках, тот и контролирует «ЛНРщину». Эти разборки у них (боевиков – ред.) периодически возникают, они пытаются всячески друг друга подседеть. Но существенно ситуация от этого не менялась», – говорит Фалин.

А вот во внутренних разногласиях внутри группировки «ЛНР» может быть война кремлёвских башен, говорит политолог Олег Саакян.

«Здесь мы можем увидеть противостояние между ФСБ и «сурковцами» на территории «ЛНР». Это ведь уже не первая точка напряжения, возникающая вокруг Плотницкого. Я думаю, что это очередная демонстрация конфликта между башнями. В последние время складывается впечатление, что ФСБ работает на то, чтобы дискредитировать Плотницкого, либо вогнать в более узкое поле деятельности, либо же работает на изменение лидера так называемой «ЛНР», – отмечает Саакян.

По его словам, ФСБ сейчас пытается установить за собой больший контроль на территории неподконтрольной части Луганской области. Об этом может свидетельствовать и то, что якобы в отставку ушёл так называемый «генпрокурор» группировки «ЛНР», лояльный Плотницкому Заур Исмаилов. На его место пришёл человек из команды Корнета Виталий Подобрый.

Для Плотницкого – это плохой знак. Так говорит о конфликте российских силовиков на неподконтрольных украинской власти территориях и российский политический эксперт Дмитрий Орешкин.

Путин до выборов, или вскоре после выборов, хочет скинуть со своей шеи эту гирю, которая называет «ДНР» и «ЛНР»

«У кого броня и поддержка силовых структур России, тот и король. Для Плотницкого это плохой признак. Это происходит на фоне всё более очевидных сигналов, что Путин до выборов, или вскоре после выборов, хочет скинуть со своей шеи эту гирю, которая называет «ДНР» и «ЛНР», и перевесить эту гирю на шею господину Порошенко. Перед этой мучительной процедурой нужно поменять лидеров, которые могут быть угрозой для такого рода ухода, со стороны Кремля. Плотницкий ни под каким предлогов идти в Украину не будет, даже если будет амнистия. Ему там ничего не светит. Вряд ли на это готов и Корнет. Но есть основания предполагать, что он менее самостоятелен и более зависим. Поэтому сейчас силовые структуры в Кремле заинтересованы в том, чтобы там были дисциплинированные люди. И не важно, фамилия этого человека будет Корнет или Плотницкий, но более плотно пристёгнутый к ноге. Печальная правда для Кремля заключается в том, что ресурсов для содержания «ЛНР» и «ДНР» нет», – говорит Орешкин.

По мнению политолога, лидеров группировок «ЛНР» и «ДНР» будут приучать жить на голодном пайке. А для этого нужно напугать лидеров группировок, чтобы не мешали планам Путина сделать из Донбасса аналог Приднестровья.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)