Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
25 Жовтень 2017, Київ 20:02
Політика

В угрупованні «ЛНР» на підході нові теракти і полювання на відьом

Окупований Луганськ, 2014 рік. Справа наліво: Ігор Плотницький, ватажок угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним, та Іоанникій (Кобзєв), митрополит Луганський і Алчевський УПЦ Московського патріархату (ілюстраційне фото)

(Рубрика «Точка зору»)

В угрупованні «ЛНР» – зміна розстановки сил. На окупованій частині Луганщини ще більше впливу тепер у російської ФСБ, яка дещо посунула на цьому терені Адміністрацію президента Росії в особі радника Путіна Владислава Суркова. Тобто методи окупаційної влади стануть більш репресивними. Також слід очікувати нових провокацій під виглядом нібито «українських ДРГ».

В суботу на екстреному засіданні так званої «народної ради» угруповання «ЛНР» відправили у відставку «генпрокурора» Заура Ісмаїлова. Він був єдиним оплотом ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького в «силових органах». З рештою силовиків («МВС» та «міністерством держбезпеки») ватажок конфліктує понад 2 роки. Тепер виконувачем обов’язків «генпрокурора» призначений виходець із так званого «МВС» угруповання «ЛНР».

Так званий «генпрокурор» Заур Ісмаїлов, відправлений у відставку. Фото з сайту «генпрокуратури» угруповання «ЛНР»
Так званий «генпрокурор» Заур Ісмаїлов, відправлений у відставку. Фото з сайту «генпрокуратури» угруповання «ЛНР»

Московським куратором Плотницького й відповідної вертикалі в цілому є Владислав Сурков, радник президента Росії Володимира Путіна. Силовиків курує ФСБ Росії. Отже ця рокировка означає посилення впливу ФСБ в ОРЛО та послаблення позицій Суркова.

Підґрунтям боротьби за вплив в ОРЛО є бажання контролювати грошові потоки, які йдуть з Росії на окуповані території. Але цей переділ обов’язково позначиться й на політичному рівні. Також ймовірні нові провокації з боку нібито «укроДРГ» та посилення репресій в ОРЛО.

Відшмагали «МВС», а зняли – «генпрокурора»

Засідання так званого «парламентського комітету з питань держбезпеки й оборони, правоохоронних органів та судової системи» угруповання «ЛНР» було захоплюючим. Керівника «МВС» Ігоря Корнета хіба що батогами не відлупцювали, а вербально відшмагали добряче. Один із присутніх навіть дорікнув, що «міністр» живе у віджатому в чесної громадянки маєтку.

В цілому ж канвою було – «МВС» не захищає людей від злочинців, люди не почуваються в безпеці, показники роботи дуті, заяви про злочини «поліція» не бажає приймати.

«Парламент» у ОРЛО, як відомо, контролює ватажок угруповання Плотницький. Більшість там становлять представники організації Плотницького «Мир Луганщині». На суботньому засіданні був і «глава», який брав активну участь у шмаганні «міністра».

Тим більш дивним було почути, що після відставки «за власним бажанням» Заура Ісмаїлова, «генерального прокурора ЛНР», виконувати його обов’язки призначили вихідця з того ж самого «МВС» – першого заступника «міністра» Віталія Подоброго.

Виконувачем обов’язків так званого «генпрокурора» призначили «першого заступника міністра МВС» угруповання ЛНР» Віталія Подоброго
Виконувачем обов’язків так званого «генпрокурора» призначили «першого заступника міністра МВС» угруповання ЛНР» Віталія Подоброго

За відомостями сайту «Миротворець», Подобрий, 03.01.1978 року народження, – колишній співробітник луганського «Беркуту», який зрадив присязі та перейшов на бік угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним. У травні прокуратура Луганської області повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації) та оголосила в розшук.

Віталій Подобрий відомий «Миротворцю»
Віталій Подобрий відомий «Миротворцю»

Тепер розпочнеться полювання на відьом

«Генпрокурор» оголосив, що він відходить, аби «займатися наукою» – писати праці про «законодавство» угруповання. Головний ватажок «ЛНР» Плотницький наголосив, що це «власне рішення» Ісмаїлова.

Про протистояння Плотницького та «силовиків» «ЛНР» відомо давно. Радіо Свобода, стежачи за ситуацією в середині угруповання, також писало про це. Про те, як підконтрольні «МДБ» та «МВС» засоби пропаганди та блогери воюють з ватажком угруповання, йшлося у статті «Кібервійна у «ЛНР»: хто хоче замінити Плотницького?»

Плотницький належить до вертикалі, яку курує один із провідних путінських ідеологів Владислав Сурков. А «МДБ» та «МВС» контролює Федеральна служба безпеки Росії. І «генпрокуратура» була єдиною установою в силовому блоці угруповання «ЛНР», яку зберігали на своєму боці Сурков та Плотницький. Тепер вони втратили цей важіль.

У задзеркальному світі «новоросів» чи не найтяжче звинувачення – це «робота на користь українських спецслужб». І його залюбки використовують «силовики» «ЛНР». Згадані ФСБшні блогери неодноразово звинувачували у «співпраці з Україною» навіть Плотницького.

На засіданні «парламенту» в суботу «міністр МВС» Корнетнаголосив, що будь-яка критика його «відомства» – це частина «системної роботи українських спецслужб із руйнування силового блоку».

Керівник так званого «МВС» угруповання «ЛНР» Ігор Корнет пригрозив депутатам
Керівник так званого «МВС» угруповання «ЛНР» Ігор Корнет пригрозив депутатам

«Багато з наших громадян (не є винятком і «владні» структури) стають інструментом злочинних задумів системи диверсійної роботи України… Хочу застерегти, щоб ви не стали жертвами політичного замовлення України», – звернувся він до «депутатів».

У контексті посилення впливу «силовиків» це можна розцінювати ледь не як обіцянку полювання на відьом.

Як саме викрутили руки Плотницькому

Тема про «українські диверсійно-розвідувальні групи», які нібито чинять теракти в ОРЛО, – одна з улюблених у контрольованих ФСБ «силовиків» угруповання «ЛНР». З цієї серії дуже цікаву «новину» повідомив «міністр» Корнет, виступаючи перед «депутатами».

«На території «ДНР» затриманий високопосадовець нашої «республіки», який є активним поплічником ДРГ України. Поки що в інтересах слідства подробиці розкривати не буду. Затриманий наразі щільно співпрацює зі слідством і надає детальні свідчення за цілою низкою злочинів як в економічній сфері, так і воєнних злочинів проти наших «республік», – заявив Ігор Корнет.

Про таке гучне затримання навіть пошукова система «Гугл» нічого не знає. Однак розвідки на пропагандистських сайтах угруповань «ЛНР» і «ДНР» та у тематичних групах в соцмережах виявили недавню дуже дивну історію.

Виконувач обов’язків так званого «міністра сільгоспу» «ЛНР» Руслан Сороковенко зробив таємничу заяву. Фото з сайту «міністерства сільського господарства» угруповання «ЛНР»
Виконувач обов’язків так званого «міністра сільгоспу» «ЛНР» Руслан Сороковенко зробив таємничу заяву. Фото з сайту «міністерства сільського господарства» угруповання «ЛНР»

Ще наприкінці вересня зник «в.о. міністра сільського господарства» угруповання «ЛНР» Руслан Сороковенко. Ходили чутки, що його заарештували, але – хто, де, коли, за що? Жодної достовірної інформації не оприлюднено. Але за два дні до відставки «генпрокурора» з’являється «офіційне спростування» якоїсь заяви цього Сороковенка. Дивина у тому, що власне заяви в інтернеті знайти неможна – таке враження, що її видалили з усіх місць, де вона була розміщена.

Про зміст цієї заяви можна судити хіба що зі спростувань. А з ними виступили і «генпрокуратура», і особисто головний ватажок угруповання «ЛНР» Плотницький.

Як випливає зі спростування, Сороковенко: а) Затриманий якимсь неназваним слідчим органом; б) Звинуватив («очорнив») «генеральну прокуратуру» у злочинах; в) Ці злочини пов’язані з розслідуванням «заколоту» у вересні минулого року. Як відомо, тоді під час розслідування у камері «генпрокуратури» загадково повісився «екс-прем’єр-міністр» угруповання «ЛНР» Геннадій Ципкалов.

Це змушує згадати повідомлення наприкінці минулого року, ніби Слідчий комітет Росіє відкрив провадження стосовно вбивства Ципкалова за вказівкою Плотницького.​

Олександр Бєлокобильський – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG