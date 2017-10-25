В угрупованні «ЛНР» на підході нові теракти і полювання на відьом

(Рубрика «Точка зору»)

В угрупованні «ЛНР» – зміна розстановки сил. На окупованій частині Луганщини ще більше впливу тепер у російської ФСБ, яка дещо посунула на цьому терені Адміністрацію президента Росії в особі радника Путіна Владислава Суркова. Тобто методи окупаційної влади стануть більш репресивними. Також слід очікувати нових провокацій під виглядом нібито «українських ДРГ».

В суботу на екстреному засіданні так званої «народної ради» угруповання «ЛНР» відправили у відставку «генпрокурора» Заура Ісмаїлова. Він був єдиним оплотом ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького в «силових органах». З рештою силовиків («МВС» та «міністерством держбезпеки») ватажок конфліктує понад 2 роки. Тепер виконувачем обов’язків «генпрокурора» призначений виходець із так званого «МВС» угруповання «ЛНР».

Московським куратором Плотницького й відповідної вертикалі в цілому є Владислав Сурков, радник президента Росії Володимира Путіна. Силовиків курує ФСБ Росії. Отже ця рокировка означає посилення впливу ФСБ в ОРЛО та послаблення позицій Суркова.

Підґрунтям боротьби за вплив в ОРЛО є бажання контролювати грошові потоки, які йдуть з Росії на окуповані території. Але цей переділ обов’язково позначиться й на політичному рівні. Також ймовірні нові провокації з боку нібито «укроДРГ» та посилення репресій в ОРЛО.

Відшмагали «МВС», а зняли – «генпрокурора»

Засідання так званого «парламентського комітету з питань держбезпеки й оборони, правоохоронних органів та судової системи» угруповання «ЛНР» було захоплюючим. Керівника «МВС» Ігоря Корнета хіба що батогами не відлупцювали, а вербально відшмагали добряче. Один із присутніх навіть дорікнув, що «міністр» живе у віджатому в чесної громадянки маєтку.

В цілому ж канвою було – «МВС» не захищає людей від злочинців, люди не почуваються в безпеці, показники роботи дуті, заяви про злочини «поліція» не бажає приймати.

«Парламент» у ОРЛО, як відомо, контролює ватажок угруповання Плотницький. Більшість там становлять представники організації Плотницького «Мир Луганщині». На суботньому засіданні був і «глава», який брав активну участь у шмаганні «міністра».

Тим більш дивним було почути, що після відставки «за власним бажанням» Заура Ісмаїлова, «генерального прокурора ЛНР», виконувати його обов’язки призначили вихідця з того ж самого «МВС» – першого заступника «міністра» Віталія Подоброго.

За відомостями сайту «Миротворець», Подобр и й , 03.01.1978 року народження, – колишній співробітник луганського «Беркуту», який зрадив присязі та перейшов на бік угруповання «ЛНР», що визнане в Україні терористичним. У травні прокуратура Луганської області повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації) та оголосила в розшук.

Тепер розпочнеться полювання на відьом

«Генпрокурор» оголосив, що він відходить, аби «займатися наукою» – писати праці про «законодавство» угруповання. Головний ватажок «ЛНР» Плотницький наголосив, що це «власне рішення» Ісмаїлова.

Про протистояння Плотницького та «силовиків» «ЛНР» відомо давно. Радіо Свобода, стежачи за ситуацією в середині угруповання, також писало про це. Про те, як підконтрольні «МДБ» та «МВС» засоби пропаганди та блогери воюють з ватажком угруповання, йшлося у статті «Кібервійна у «ЛНР»: хто хоче замінити Плотницького?»

Плотницький належить до вертикалі, яку курує один із провідних путінських ідеологів Владислав Сурков. А «МДБ» та «МВС» контролює Федеральна служба безпеки Росії. І «генпрокуратура» була єдиною установою в силовому блоці угруповання «ЛНР», яку зберігали на своєму боці Сурков та Плотницький. Тепер вони втратили цей важіль.

У задзеркальному світі «новоросів» чи не найтяжче звинувачення – це «робота на користь українських спецслужб». І його залюбки використовують «силовики» «ЛНР». Згадані ФСБшні блогери неодноразово звинувачували у «співпраці з Україною» навіть Плотницького.

На засіданні «парламенту» в суботу «міністр МВС» Корнетнаголосив, що будь-яка критика його «відомства» – це частина «системної роботи українських спецслужб із руйнування силового блоку».

«Багато з наших громадян (не є винятком і «владні» структури) стають інструментом злочинних задумів системи диверсійної роботи України… Хочу застерегти, щоб ви не стали жертвами політичного замовлення України», – звернувся він до «депутатів».

У контексті посилення впливу «силовиків» це можна розцінювати ледь не як обіцянку полювання на відьом.

Як саме викрутили руки Плотницькому

Тема про «українські диверсійно-розвідувальні групи», які нібито чинять теракти в ОРЛО, – одна з улюблених у контрольованих ФСБ «силовиків» угруповання «ЛНР». З цієї серії дуже цікаву «новину» повідомив «міністр» Корнет, виступаючи перед «депутатами».

«На території «ДНР» затриманий високопосадовець нашої «республіки», який є активним поплічником ДРГ України. Поки що в інтересах слідства подробиці розкривати не буду. Затриманий наразі щільно співпрацює зі слідством і надає детальні свідчення за цілою низкою злочинів як в економічній сфері, так і воєнних злочинів проти наших «республік», – заявив Ігор Корнет.

Про таке гучне затримання навіть пошукова система «Гугл» нічого не знає. Однак розвідки на пропагандистських сайтах угруповань «ЛНР» і «ДНР» та у тематичних групах в соцмережах виявили недавню дуже дивну історію.

Ще наприкінці вересня зник «в.о. міністра сільського господарства» угруповання «ЛНР» Руслан Сороковенко. Ходили чутки, що його заарештували, але – хто, де, коли, за що? Жодної достовірної інформації не оприлюднено. Але за два дні до відставки «генпрокурора» з’являється «офіційне спростування» якоїсь заяви цього Сороковенка. Дивина у тому, що власне заяви в інтернеті знайти неможна – таке враження, що її видалили з усіх місць, де вона була розміщена.

Про зміст цієї заяви можна судити хіба що зі спростувань. А з ними виступили і «генпрокуратура», і особисто головний ватажок угруповання «ЛНР» Плотницький.

Як випливає зі спростування, Сороковенко: а) Затриманий якимсь неназваним слідчим органом; б) Звинуватив («очорнив») «генеральну прокуратуру» у злочинах; в) Ці злочини пов’язані з розслідуванням «заколоту» у вересні минулого року. Як відомо, тоді під час розслідування у камері «генпрокуратури» загадково повісився «екс-прем’єр-міністр» угруповання «ЛНР» Геннадій Ципкалов.

Це змушує згадати повідомлення наприкінці минулого року, ніби Слідчий комітет Росіє відкрив провадження стосовно вбивства Ципкалова за вказівкою Плотницького.​

Олександр Бєлокобильський – журналіст

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода