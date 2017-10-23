Апеляційний суд Дніпропетровщини передав «справу Плотницького» до Вищого спецсуду

Апеляційний суд Дніпропетровської області передав справу проти ватажків угруповання «ЛНР» – Ігоря Плотницького, Олександра Гурєєва та Андрія Патрушева – щодо збитого військового літака Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ для визначення підсудності. Інформацію про це Радіо Свобода у понеділок підтвердили в апеляційному суді.

За даними суду, це сталось після того, як дві суддівські колегії з суддів суду першої інстанції у Дніпрі оголосили про самовідвід. Повний текст рішення суду обіцяють оприлюднити 24 жовтня.

Як зазначив захисник родин загиблих військових Віталій Погосян, раніше Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ визначив підсудність за Бабушкінським районним судом міста.

«Після надходження цієї резонансної справи судді Бабушкінського районного суду почали брати самовідводи, а тому голова суду і направив справу до апеляційної інстанції для визначення підсудності за іншим районним судом Дніпропетровської області. Все б нічого, але апеляційна інстанція ухвалила рішення повернути це подання, тому що первинно підсудність визначалася ВССУ», – повідомив він.

У вересні справу проти ватажків угруповання «ЛНР» за збитий військовий літак Іл - 76 з українськими військовослужбовцями на борту передали до апеляційного суду області для визначення підсудності.

Це сталось після того, як 12 вересня у Дніпрі у Бабушкінському районному суді Дніпра не відбувся судовий розгляд «справи Плотницького» через самовідвід колегії суддів. Справу мала розглядати колегія із трьох суддів, однак усі вони заявили про самовідвід, посилаючись на упередженість та необ’єктивність при розподілі цієї судової справи.

Схожа ситуація в цьому суді була і 20 липня. Тоді двоє суддів заявили про самовідвід.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Дії цих осіб кваліфіковано як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.