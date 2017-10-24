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Хотел убрать неугодного «министра МВД», а лишился лояльного «генпрокурора». В группировке «ЛНР» вспыхнул очередной конфликт между ее лидером Игорем Плотницким и «силового блока». На заседании так называемого «народного совета» группировки «ЛНР» пытались вынудить уйти в отставку своего «министра МВД» Игоря Корнета. В его адрес сыпались серьезные обвинения. Но отвечать на них Игорь Корнет отказался: развернулся и вышел из зала. А вскоре в отставку подал так называемый «генпрокурор ЛНР», который поддерживал Игоря Плотницкого. Его место занял человек из «министерства внутренних дел».

Очередной виток противостояния в группировке «ЛНР», которая признана в Украине террористической, произошел на последнем заседании так называемого «комитета народного совета». Формально заседание было посвящено безопасности и обороне, работе «правоохранительных органов» и «судебной системы». По факту же полтора часа так называемые «депутаты» критиковали работу так называемого «министра МВД» Игоря Корнета. В его адрес сыпались серьезные обвинения и озвучивались факты, о которых ранее в группировке предпочитали молчать. Например, так называемый «депутат народного совета»​ Владимир Санкин обвинил Игоря Корнета в завладении чужим домом в Луганске.

Жительница города Луганска Хмелевцова Нина выяснила, что в ее доме проживаете вы – «министр внутренних дел»

«Летом 2014 года многие жители Луганска, в связи с боевыми действиями, были вынуждены покинуть свое жилище. Возвратившись домой, некоторые владельцы сталкивались с такой проблемой, что их жилье было занято неизвестными лицами. Так, жительница города Луганска Хмелевцова Нина Васильевна выяснила, что в ее доме проживаете вы – «министр внутренних дел». Неоднократно она приходила к себе на частную собственность, но ваша охрана не допускала ее», – заявил Владимир Санкин.

Корнет покрывал своего подчиненного, который подвергал пыткам подозреваемых – Морозов

Также Игоря Корнета обвиняли в покрывании своих подчиненных. В частности, так называемый «депутат народного совета»​ Виталий Морозов напомнил о деле начальника ОБНОН Дмитрия Захарченко, который подозревается в применении пыток к задержанным.

«Покрывая таким образом действия своего подчиненного, вы подрывали авторитет «органов внутренних дел». Я могу рассказать, какие пытки люди указывали в заявлениях. Но это, наверное, будет очень жутко звучать», – отметил Виталий Морозов.

Вопросов и претензий к Игорю Корнету было много. Однако выслушивать их он не стал. Посреди заседания ушел, заявив перед этим, что все вопросы ждет в письменном виде.

«Такие вопросы, которые сейчас сыпятся, абсолютно необоснованные и непрофессиональные. Еще раз настоятельно прошу – в письменном виде предоставить. Спасибо за внимание!» – заявил Игорь Корнет и покинул зал заседания.

По мнению луганского журналиста, главного редактора издания «Реальная газета» Андрея Дихтяренко, это заседание было попыткой Игоря Плотницкого отстранить от «власти» так называемого «министра МВД», с которым у лидера группировки «ЛНР» уже 2 года продолжается конфликт.

В 2015 года Корнет и Пасечник показали, что Плотницкому далеко не вся «власть» в Луганске принадлежит

«В октябре 2015 года Корнет и Пасечник (руководитель так называемого «МГБ ЛНР», – ред.) открыто взбунтовались. Показали, что главарю Плотницкому далеко не вся «власть» в Луганске принадлежит. «МГБ» арестовало так называемого «министра угольной промышленности». Плотницкий потребовал его освободить. Но силовики отказались. Там была ситуация, похожая на путч. Когда даже главы некоторых городов начали говорить, что поддерживают Пасечника и Корнета. И только после визита Плотницкого в Москву ему удалось остаться при «власти», – напомнил Андрей Дихтяренко.

Подозреваю, что осень в Луганске будет достаточно жаркой – Дихтяренко

Однако попытка отстранить Игоря Корнета от «власти» провалилась, считает Андрей Дихтяренко. Так как уже через день Корнет присутствовал на заседании так называемого «совета министров». Более того, так называемому «министру МВД» удалось поставить своего человека руководить так называемой «генпрокуратурой ЛНР», после того, как оттуда ушел лояльный к Плотницкому Заур Исмаилов.

Противостояние «силовики» против Плотницкого продолжиться

«Можно сказать, что это противостояние «силовики» против Плотницкого продолжиться. Подозреваю, что осень в Луганске будет достаточно жаркой», – подытожил Андрей Дихтяренко.

Кстати, на днях в Луганске на подъездах начали появляться листовки, в которых Игоря Плотницкого называют вором. По мнению блогера Дениса Казанского, который разместил фотографии этих листовок на своей странице в Facebook, их скорее всего отпечатали в России. И это может свидетельствовать о том, что над Плотницким сгущаются тучи.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)