Взимку тисячі людей з Донбасу можуть бути вимушені шукати інше житло – ООН

«На Україну очікує четверта зима без остаточного припинення вогню», – заявила заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на брифінгу з гуманітарної ситуації в Україні.

Безпекова ситуація стає все більш напруженою – «практично кожної ночі цивільні потерпають від обстрілів», – відзначила вона, наголосивши, що за час конфлікту «щонайменше 2 500 цивільних осіб було вбито, 9 000 осіб було поранено».

Зростаючу загрозу становлять міни. Регіон швидко стає одним з найбільш замінованих в світі, наголосили на брифінгу в ООН.

4 мільйони, або 9% населення України потребує гуманітарної допомоги, що робить українську кризу «однією з найбільших гуманітарних криз в світі», – відзначив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, виступаючи під час того ж брифінгу. Він наголосив на ролі Росії в спричиненні цієї масштабної кризи.

Масштаб гуманітарної кризи в Україні – величезний і криза може значно посилитись під час зимового періоду.

Готуючись до зими, необхідно відновити інфраструктуру поряд з лінією конфлікту, що простягається та 459 кілометрів. Якщо не забезпечити роботу взаємопов’язаної системи опалення та водопостачання, «тисячі осіб змушені будуть шукати нові помешкання», – зазначила Мюллер.

На неконтрольованій урядом території ситуація найскладніша, адже люди там не мають доступу до базових послуг, таких як охорона здоров’я.

Мюллер наголосила на тому, що через бюрократичні перепони 600 000 пенсіонерів не мають доступу до своїх пенсій. Вона закликала Україну дозволити свободу пересування цивільним і припинити комерційні обмеження на лінії розмежування.

«Один мільйон переходів на місяць на територію контрольовану урядом робиться для того, щоб отримати медичні послуги чи забрати пенсії», – сказала Мюллер.