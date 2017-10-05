Генсекретар НАТО про Росію, можливу місію ООН в Україні та навчання «Захід-2017»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода висловив свою стурбованість через погіршення відносин між Росією та Північноатлантичним альянсом в останні роки, прокоментував ідею президента Росії Володимира Путіна ввести миротворчі війська на Донбас та розповів, чи Росія залишила свою військову техніку у Білорусі після закінчення спільних російсько-білоруських навчань у вересні.

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Ми бачимо Росію, яка готова використовувати військову силу проти сусідів, особливо в Україні. Ми втричі збільшили розмір Сил реагування НАТО

– Ми бачимо Росію, яка … готова використовувати військову силу проти сусідів, особливо в Україні. Тому ми відповіли у пропорційній зваженій формі, але з високою готовністю сил. Ми втричі збільшили розмір Сил реагування НАТО до 40000 військових.

Ми також збільшили кількість військовослужбовців у східних країнах альянсу, з бойовими групами у країнах Балтії та у Польщі. Ми також маємо збільшену присутність у південно-східних країнах альянсу.

– Чи є щось, що вас особливо турбує у відносинах НАТО та Росії в ці часи?

Останніми роками відносини між Росією та НАТО погіршилися, особливо після нелегальної анексії Криму та спроб Росії дестабілізувати Східну Україну, які продовжуються

– Ми не бачимо ніякої неминучої загрози у цей час. Але ми бачимо, що останніми роками відносини між Росією та НАТО погіршилися, особливо після нелегальної анексії Криму та спроб Росії дестабілізувати Східну Україну, які продовжуються, і її підтримки сепаратистів на сході України.

В нас є подвійний підхід до Росії, який базується на обороні та діалозі. Ми повинні бути сильними. Ми повинні бути впевнені у тому, що в нас завжди є варті довіри засоби стримування й оборона. Саме це є причиною, чому ми посилили нашу колективну безпеку протягом останніх років. Але Росія також є сусідом, Росія нікуди не подінеться, а НАТО не хоче нової Холодної війни, ми не хочемо гонки озброєнь. Ми намагаємося звернутися до Росії з політичним діалогом, ми залишаємо шанс до політичного діалогу відкритим. Ми військовий союз, але виступаємо за контакти, бо ми хочемо знизити напруженість і покращити відносини з Росією.

– Що ви думаєте про ідею Росії ввести миротворчу місію ООН на Донбас?

– Ми вже чули цю пропозицію й раніше. Ми чули її і від президента України Петра Порошенка, я бачився з ним у Нью-Йорку під час зустрічі в Генеральній асамблеї ООН. І ми вітаємо всі ідеї і пропозиції, які можуть сприяти виконанню Мінських домовленостей, тобто припиненню вогню, відведення важкого озброєння, а також забезпеченню повного та безперешкодного доступу представників міжнародної моніторингової місії ОБСЄ на всю територію Східної України.

Для нас присутність озброєних військ ООН на Донбасі – це одна з пропозицій. Їм необхідно буде мати доступ до всієї території, включаючи і кордон між Росією та Україною

Тож, для нас присутність озброєних військ ООН на Донбасі – це одна з пропозицій. Ми думаємо, що якщо будуть такі війська на Донбасі на сході України, їм необхідно буде мати доступ до всієї території, включаючи і кордон між Росією та Україною. Важливим є забезпечення виконання Мінських домовленостей та відведення важких озброєнь.

– Після завершення військових навчань «Захід-2017» були повідомлення про те, що Росія залишила в Білорусі свою військову техніку. Чи ви можете це підтвердити?

Ми дуже уважно стежили за проведенням військових навчань «Захід-2017». Жодних військових не повинно залишатися в Білорусі без її згоди

– Ми дуже уважно стежили за проведенням військових навчань «Захід-2017», наразі зарано робити якість остаточні оцінки. Важливим є те, що військові можуть залишатися в Білорусі, якщо уряд цієї країни на це погоджується. А Міністерство оборони Росії заявило про те, що вони забрали всі війська. Наразі ми оцінюємо цю інформацію, але жодних військових не повинно залишатися в Білорусі без її згоди.

– Цього тижня президентові Росії Володимирові Путіну виповниться 65 років, чи є в вас якісь побажання для нього?

– Він лідер сусідньої держави Росії, а ми всім своїм сусідам бажаємо всього найкращого.